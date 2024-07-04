Хорошо спрятана: люди, которые найдут утку без увеличения изображения, имеют орлиное зрение

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить себя думать по-другому.

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Маленькая девочка уронила свою игрушечную утку на землю, усыпанную камнями и галькой. Утверждается, что только люди с идеальным зрением смогут заметить полупрозрачную игрушку не увеличивая изображение. Проверить свою внимательность предлагает пользователь популярного форума Reddit с ником SkyNabb.

Многие люди были удивленны сложностью поставленной перед ними задачи. Утка полупрозрачная, а значит, нужно быть особенно зорким, чтобы разглядеть ее силуэт среди камней и гальки.

Подобные игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя "задачка" может заставить вас потратить на нее больше времени, чем вы изначально думали.

Люди должны увидеть маленькую полупрозрачную утку не приближая изображение.

Найдите утку не увеличивая изображения Фото: Reddit

Многие пользователи форума были удивлены трудность визуальной головоломки.

"В том, как хорошо это было спрятано, есть колдовство", — написал он.

Если у вас не получилось заметить утку, то вам стоит обратить свое внимание на средину левого края изображения.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Reddit

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.