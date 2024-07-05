Людям запрещено возвращаться: коттеджи в затерянной деревне превращаются в руины (фото)

Многие здания были отреставрированы и используются для проведения выставок. Однако на территории остались строения, которые продолжают разрушаться.

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Открытая для туристов по выходным, пустующая деревня Тайнхэм в Дорсете (Великобритания) была эвакуирована во время Второй мировой войны. С того времени дома внутри поселения стали превращаться в руины. Об этом пишет The Mirror.

Жителям деревни было приказано эвакуироваться в декабре 1943 года, так как армия заняла землю, чтобы использовать ее для обучения новобранцев. Когда война закончилась в 1945 году, Тайнхэм остался в руках армии, а его бывшие жители не смогли вернуться.

Уезжая, жители прикрепили к церкви записку, которая гласила: "Пожалуйста, относитесь к церкви и домам бережно. Мы отдали свои дома, где многие из нас жили поколениями, чтобы помочь выиграть войну и сохранить свободу. Когда-нибудь мы вернемся и поблагодарим вас за доброе отношение к деревне".

Однако, к сожалению, людям было запрещено возвращаться, несмотря на кампании, которые они проводили. 80 лет спустя, Тайнхэм остается частью школы артиллерии боевых машин, хотя и открыт для посещения туристами в выходные дни. Некоторые старые здания все еще целі, но большинство из них превращается в руины.

Местная церковь Святой Марии Фото: Finnbarr Webster

Посетители деревни могут прогуляться по улице "The Row", состоящей из четырех террасных домов, которые сейчас находятся в руинах. Вы можете зайти в пустые корпуса этих коттеджей, на которых теперь красуются сюжеты, рассказывающие о тех, кто жил в этих домах.

Туристы также смогут увидеть старую телефонную будку, которая была восстановлена в 2012 году после того, как за годы бездействия была почти разрушена. Также сохранилась деревенская школа, в которой часто проводятся выставки, посвященные истории Тайнхема до его эвакуации.

Местная церковь Святой Марии пострадала гораздо меньше, чем другие части деревни, и армия сохранила ее интерьер. Однако к 1990-м годам церковь остро нуждалась в реставрации, которая была начата в начале 2000-х годов и завершена в 2003 году. Ферма Тайнхэм также подверглась реставрации, а амбары и хозяйственные постройки перестали быть руинами. Теперь они используются для проведения выставок, а внешняя территория превратилась в место для пикников.

Ранее Фокус сообщал, что с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы. Грандиозный проект может вновь возрасти в цене и стоить до 1,5 триллиона фунтов стерлингов.

Также стало известно, что жители деревни, которой владеет семья аристократов, вынуждены красить двери в один цвет. Жесткие правила соблюдаются для того, чтобы сохранить исторический характер поселка. В отличие от подавляющего большинства поселений, в деревне нет ни закусочных, ни неоновых вывесок магазинов.