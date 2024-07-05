Людям заборонено повертатися: котеджі в загубленому селі перетворюються на руїни (фото)

Багато будівель були відреставровані й використовуються для проведення виставок. Однак на території залишилися будівлі, які продовжують руйнуватися.

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Відкрите для туристів у вихідні, порожнє село Тайнхем у Дорсеті (Велика Британія) було евакуйоване під час Другої світової війни. З того часу будинки всередині поселення стали перетворюватися на руїни. Про це пише The Mirror.

Жителям села було наказано евакуюватися в грудні 1943 року, оскільки армія зайняла землю, щоб використовувати її для навчання новобранців. Коли війна закінчилася в 1945 році, Тайнхем залишився в руках армії, а його колишні жителі не змогли повернутися.

Їдучи, жителі прикріпили до церкви записку, яка свідчила: "Будь ласка, ставтеся до церкви й будинків дбайливо. Ми віддали свої будинки, де багато хто з нас жив поколіннями, щоб допомогти виграти війну і зберегти свободу. Коли-небудь ми повернемося і подякуємо вам за добре ставлення до села".

Однак, на жаль, людям було заборонено повертатися, попри кампанії, які вони проводили. 80 років потому, Тайнхем залишається частиною школи артилерії бойових машин, хоча і відкритий для відвідування туристами у вихідні дні. Деякі старі будівлі все ще цілі, але більшість із них перетворюється на руїни.

Місцева церква Святої Марії Фото: Finnbarr Webster

Відвідувачі села можуть прогулятися вулицею "The Row", що складається з чотирьох терасових будинків, які зараз перебувають у руїнах. Ви можете зайти в порожні корпуси цих котеджів, на яких тепер красуються сюжети, що розповідають про тих, хто жив у цих будинках.

Туристи також зможуть побачити стару телефонну будку, яку було відновлено 2012 року після того, як за роки бездіяльності її майже зруйнували. Також збереглася сільська школа, в якій часто проводяться виставки, присвячені історії Тайнхема до його евакуації.

Місцева церква Святої Марії постраждала набагато менше, ніж інші частини села, і армія зберегла її інтер'єр. Однак до 1990-х років церква гостро потребувала реставрації, яку було розпочато на початку 2000-х років і завершено 2003 року. Ферма Тайнхем також зазнала реставрації, а комори і господарські будівлі перестали бути руїнами. Тепер вони використовуються для проведення виставок, а зовнішня територія перетворилася на місце для пікніків.

Раніше Фокус повідомляв, що із дзеркальним містом посеред пустелі виникли нові проблеми. Грандіозний проєкт може знову зрости в ціні й коштувати до 1,5 трильйона фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що жителі села, яким володіє сім'я аристократів, змушені фарбувати двері в один колір. Жорсткі правила дотримуються для того, щоб зберегти історичний характер селища. На відміну від переважної більшості поселень, у селі немає ні закусочних, ні неонових вивісок магазинів.