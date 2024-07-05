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Людям заборонено повертатися: котеджі в загубленому селі перетворюються на руїни (фото)

Покинуте село, військове село, евакуація, жителям заборонено повертатися, віддали свої будинки, телефонна будка
Фото: Finnbarr Webster | Туристи зможуть побачити стару телефонну будку

Багато будівель були відреставровані й використовуються для проведення виставок. Однак на території залишилися будівлі, які продовжують руйнуватися.

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Відкрите для туристів у вихідні, порожнє село Тайнхем у Дорсеті (Велика Британія) було евакуйоване під час Другої світової війни. З того часу будинки всередині поселення стали перетворюватися на руїни. Про це пише The Mirror.

Жителям села було наказано евакуюватися в грудні 1943 року, оскільки армія зайняла землю, щоб використовувати її для навчання новобранців. Коли війна закінчилася в 1945 році, Тайнхем залишився в руках армії, а його колишні жителі не змогли повернутися.

Їдучи, жителі прикріпили до церкви записку, яка свідчила: "Будь ласка, ставтеся до церкви й будинків дбайливо. Ми віддали свої будинки, де багато хто з нас жив поколіннями, щоб допомогти виграти війну і зберегти свободу. Коли-небудь ми повернемося і подякуємо вам за добре ставлення до села".

Однак, на жаль, людям було заборонено повертатися, попри кампанії, які вони проводили. 80 років потому, Тайнхем залишається частиною школи артилерії бойових машин, хоча і відкритий для відвідування туристами у вихідні дні. Деякі старі будівлі все ще цілі, але більшість із них перетворюється на руїни.

Покинуте село, військове село, евакуація, жителям заборонено повертатися, віддали свої будинки, церква Fullscreen
Місцева церква Святої Марії
Фото: Finnbarr Webster

Відвідувачі села можуть прогулятися вулицею "The Row", що складається з чотирьох терасових будинків, які зараз перебувають у руїнах. Ви можете зайти в порожні корпуси цих котеджів, на яких тепер красуються сюжети, що розповідають про тих, хто жив у цих будинках.

Туристи також зможуть побачити стару телефонну будку, яку було відновлено 2012 року після того, як за роки бездіяльності її майже зруйнували. Також збереглася сільська школа, в якій часто проводяться виставки, присвячені історії Тайнхема до його евакуації.

Місцева церква Святої Марії постраждала набагато менше, ніж інші частини села, і армія зберегла її інтер'єр. Однак до 1990-х років церква гостро потребувала реставрації, яку було розпочато на початку 2000-х років і завершено 2003 року. Ферма Тайнхем також зазнала реставрації, а комори і господарські будівлі перестали бути руїнами. Тепер вони використовуються для проведення виставок, а зовнішня територія перетворилася на місце для пікніків.

Раніше Фокус повідомляв, що із дзеркальним містом посеред пустелі виникли нові проблеми. Грандіозний проєкт може знову зрости в ціні й коштувати до 1,5 трильйона фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що жителі села, яким володіє сім'я аристократів, змушені фарбувати двері в один колір. Жорсткі правила дотримуються для того, щоб зберегти історичний характер селища. На відміну від переважної більшості поселень, у селі немає ні закусочних, ні неонових вивісок магазинів.