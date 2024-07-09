Начнется роскошная жизнь: женщина поставила 1 фунт стерлингов и выиграла 200 тысяч (фото)

Арайя Карри изнуряла себя, зарабатывая днем минимальную зарплату уборщицы в хосписе, а вечером подрабатывая официанткой в ресторане. Недавно она сорвала большой куш.

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40-летняя Арайя Карри, работающая на двух работах, выиграла 200 тысяч фунтов стерлингов на ставке в 1 фунт стерлингов. Теперь она планирует покинуть Великобританию и вернуться в родной Таиланд. Об этом пишет Daily Star.

Женщина сорвала большой куш в игре с числами от Betfred под названием Nifty Fifty. Денежный приз поможет ей и ее семья жить на широкую ногу в родной стране.

Арайя Карри изнуряла себя, зарабатывая днем минимальную зарплату уборщицы в хосписе, а вечером подрабатывая официанткой в ресторане и воспитывая двух сыновей. Все изменил крупный денежный приз.

"Я уже давно работаю по 14 часов в сутки, так что эта фантастическая победа полностью изменила жизнь не только нашу с Энди, но и наших детей. У нас был десятилетний план приобрести землю в Таиланде и уехать туда жить. Теперь все сдвинулось с мертвой точки, и работа над нашей виллой с шестью спальнями уже началась", — рассказала она.

Супруги планируют переезд в другую страну Фото: Betfred

Муж Арайи, 45-летний Энди, бывший пожарный, который познакомился с ней во время отпуска 20 лет назад, добавил: "Я до сих пор не могу поверить, что можно выиграть 200 000 фунтов стерлингов со ставки в 1 фунт стерлингов".

Мужчина также от всего сердца поблагодарить босса Betfred Фреда Доуна. Новый дом мечты в Таиланде обойдется паре в 43 000 фунтов стерлингов. В качестве благодарности глава Betfred Фред был приглашен в гости к семье Карри, чтобы пожить в их доме мечты в Таиланде, когда он будет закончен.

"За всю нашу 57-летнюю историю не было более достойного победителя, чем Арайя, которая вместе со своим мужем так много работает и заслуживает всей удачи в мире", — добавил мужчина.

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