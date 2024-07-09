Почнеться розкішне життя: жінка поставила 1 фунт стерлінгів і виграла 200 тисяч (фото)

Арайя Каррі виснажувала себе, заробляючи вдень мінімальну зарплату прибиральниці в хоспісі, а ввечері підробляючи офіціанткою в ресторані. Нещодавно вона зірвала великий куш.

Related video

40-річна Арайя Каррі, яка працює на двох роботах, виграла 200 тисяч фунтів стерлінгів на ставці в 1 фунт стерлінгів. Тепер вона планує покинути Велику Британію і повернутися до рідного Таїланду. Про це пише Daily Star.

Жінка зірвала великий куш у грі з числами від Betfred під назвою Nifty Fifty. Грошовий приз допоможе їй та її сім'я жити на широку ногу в рідній країні.

Арайя Каррі виснажувала себе, заробляючи вдень мінімальну зарплату прибиральниці в хоспісі, а ввечері підробляючи офіціанткою в ресторані і виховуючи двох синів. Усе змінив великий грошовий приз.

"Я вже давно працюю по 14 годин на добу, тож ця фантастична перемога повністю змінила життя не тільки наше з Енді, а й наших дітей. У нас був десятирічний план придбати землю в Таїланді та виїхати туди жити. Тепер усе зрушилося з мертвої точки, і робота над нашою віллою з шістьма спальнями вже почалася", — розповіла вона.

Подружжя планує переїзд в іншу країну Фото: Betfred

Чоловік Арайї, 45-річний Енді, колишній пожежник, який познайомився з нею під час відпустки 20 років тому, додав: "Я досі не можу повірити, що можна виграти 200 000 фунтів стерлінгів зі ставки в 1 фунт стерлінгів".

Чоловік також від щирого серця подякувати босу Betfred Фреду Доуну. Новий будинок мрії в Таїланді обійдеться парі в 43 000 фунтів стерлінгів. Як подяку главі Betfred Фреду було запрошено в гості до сім'ї Каррі, щоб пожити в їхньому будинку мрії в Таїланді, коли його буде закінчено.

"За всю нашу 57-річну історію не було більш гідного переможця, ніж Арайя, яка разом зі своїм чоловіком так багато працює і заслуговує всієї удачі у світі", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що пророку через "формулу виграшу від Бога" заборонили відвідувати казино. Еммануель Мутумва використовував виграні гроші для оплати шкільних занять деяких членів своєї церкви й забезпечення початкового капіталу для бізнесу.

Також стало відомо, що жінка відпочила в найкращому готелі і пішла, нічого не заплативши. Портьє готелю Пол Дженкінс розповів, що банківська карта клієнтки була відхилена, коли він намагався зняти гроші.