Испорченный обед: чайка напала на известную блогершу, чтобы украсть ее сэндвич (видео)

Один из жителей итальянской Венеции подошел к девушке, чтобы помочь отогнать птиц, а затем дал простой совет — не есть на улице.

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Тайско-французская блогерша и известный автор контента JustKeth вела стрим на Twitch, когда посреди площади в Венеции (Италия) на нее напала агрессивная чайка и попыталась украсть сэндвич. Соответствующее видео появилось в социальной сети Х (бывший Twitter) и быстро стало вирусным.

Девушка в кадре рассказывала о своем удивительном путешествии и как раз собиралась перекусить на берегу реки. Как только она начала распаковывать свой сэндвич, к ней подлетела стая чаек — одна из них даже попытались "украсть" еду прямо из рук инфлюенсерши.

JustKeth начала кричать, испугав людей вокруг. После того как девушка положила камеру, птицы окружили ее, чтобы забрать остатки еды, поэтому пришлось выбросить сэндвич, дабы избежать нового нападения.

Один из местных жителей подошел к туристке, чтобы помочь отогнать птиц, а затем дал простой совет: "Не ешьте на улице".

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях. Зрители начали делиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях.

"Ошибка новичка — пытаться съесть что-то на улице в Венеции";

"Клянусь, каждый клип с этой стримершей заканчивается тем, что на нее нападают животные";

"Сначала летучая мышь, теперь чайки. Что дальше?";

"Мир, в котором мы живем такой опасный";

"Чайки — это смешно, абсолютная ерунда, но я посмеялся".

В конце концов, стримерша сообщила, что не пострадала в результате этого инцидента и отнеслась к ситуации с юмором.

Стримерша сообщила, что не пострадала в результате этого инцидента Фото: X | ElBuni

Кстати, JustKeth часто рассказывает о своих путешествиях в Twitch. На момент написания новости у нее было более 75 тысяч подписчиков на этой платформе.

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