Зіпсований обід: чайка напала на відому блогерку, щоб вкрасти її сендвіч (відео)

Один з жителів італійської Венеції підійшов до дівчини, щоб допомогти відігнати птахів, а потім дав просту пораду — не їсти на вулиці.

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Тайсько-французька блогерка та відома авторка контенту JustKeth вела стрім на Twitch, коли посеред площі у Венеції (Італія) на неї напала агресивна чайка й спробувала вкрасти сендвіч. Відповідне відео з’явилося в соціальній мережі Х (колишній Twitter) й швидко стало вірусним.

Дівчина у кадрі розповідала про свою дивовижну мандрівку й саме збиралась перекусити на березі річки. Щойно вона почала розпаковувати свій сендвіч, як до неї підлетіла зграя чайок — одна з них навіть спробували "вкрасти" їжу прямо з рук інфлюєнсерки.

JustKeth почала кричати, злякавши людей довкола. Після того, як дівчина поклала камеру, птахи оточили її, щоб забрати залишки їжі, тож довелося викинути сендвіч, аби уникнути нового нападу.

Один з місцевих жителів підійшов до туристки, щоб допомогти відігнати птахів, а потім дав просту пораду: "Не їжте на вулиці".

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах. Глядачі почали ділитися своїми враженнями від побаченого у коментарях.

"Помилка новачка — намагатися з'їсти щось на вулиці у Венеції";

"Присягаюся, кожен кліп з цією стрімеркою закінчується тим, що на неї нападають тварини";

"Спочатку кажан, тепер чайки. Що далі?";

"Світ, в якому ми живемо такий небезпечний";

"Чайки — це смішно, абсолютна дурня, але я пореготав".

Зрештою, стрімерка повідомила, що не постраждала в результаті цього інциденту й поставилась до ситуації з гумором.

Стрімерка повідомила, що не постраждала в результаті цього інциденту Фото: X | ElBuni

До речі, JustKeth часто розповідає про свої подорожі в Twitch. На момент написання новини у неї було понад 75 тисяч підписників на цій платформі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про домашнього папугу, який дивом вижив після того, як провів два дні на високому 12-метровому дереві, відбиваючись від атак голодних яструбів. Власник птаха Джуліо Феррарі з Північного Техаса (США) розповів, що його 15-річний каталінський ара під час фотосесії в Льюісвіллі злякався пориву вітру та сховався в гілки, звідки його не могли дістати.

Крім того, курка з Британської Колумбії (Канада), яка без проблем розпізнає цифри, літери та кольори, несподівано потрапила у Книгу рекордів Гіннеса.