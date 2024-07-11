Взрыв из-за пауэрбанка и бутылки с водой: какие вещи нельзя брать в авто во время жары (видео)

Украинцам стоит быть осмотрительными в жаркие дни, когда температура воздуха поднимется до 41 градуса. В такие дни становятся опасными обычные вещи в салоне машины, предостерегла автоблогерка.

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Когда автомобиль стоит на солнце, температура в салоне может подняться до 60 градусов. Некоторые вещи при такой жаре взрываются, загораются, плавятся или портятся, и тогда водитель может пострадать от травм или отравления. О том, какие вещи лучше не держать в авто во время жары, рассказала блогер Master driver в соцсети TikTok.

Блогер, специализирующаяся на автомобильной тематике и имеет более 700 тыс. сторонников, рассказала о шести привычных вещах, которые становятся опасными при росте температуры. Она рекомендует избавиться от них из салона автомобиля. Чтобы доказать опасность, в видео вмонтировано несколько кадров со взрывами и пожарами, которые произошли из-за этих предметов. Главная причина неприятных последствий — спирт и другие огнеопасные вещества. Если же речь идет о продуктах, то источник опасности — размножение болезнетворных бактерий, говорится на видео.

Какие вещи нельзя держать в жару в авто?

Зажигалка может взорваться при температуре 60 градусов, которая иногда бывает в салонах авто во время жары. На корпусе изделия можно воочию увидеть надпись, что проблемы возникают после нагрева до 50 градусов. Блогер объяснила, что при повышении температуры газ в зажигалке расширяется и может разнести кабину. Газированные напитки опасны сразу по двум причинам. Во-первых, если их потрясти, они наполнятся газом и бутылка может взорваться при нагревании. Во-вторых, если прозрачный сосуд оставить на солнце в середине салона, то жидкость превратится в линзу, сконцентрирует солнечные лучи и расплавит, например, переднюю панель. Увлажняющий спрей может взорваться из-за накопления газов. Духи могут загореться, потому что содержат спирт. Пауэрбанки опасны тем, что взрываются при нагревании. Особенно опасны некачественные небрендированные изделия, отметила блогерша. Еда и лекарства при пребывании на солнце портятся или плесневеют, объясняется на видео. Поэтому их ни в коем случае нельзя оставлять в раскаленном авто, слышно на видео.

"Если у вас есть эти шесть вещей в вашей машине, выбросьте их вон немедленно", — подытожила Master driver.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других инцидентах с автомобилями. Например, в Великобритании год назад вспыхнул автомобиль, который находился на стоянке. Впоследствии выяснилось, что причина пожара — еще один предмет, об опасности которого не упомянула блогерша. Речь идет об очках: их оставили на передней панели и они подожгли салон.

Напоминаем, 10 июля синоптики предупредили о жаре, которая и дальше будет держаться в Украине. Ожидается, что температура поднимется до 41 градуса, рассказала синоптик Наталья Диденко.