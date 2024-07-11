Вибух через павербанк і пляшку з водою: які речі не можна брати у авто під час спеки (відео)
Українцям варто бути обачними у спекотні дні, коли температура повітря підійметься до 41 градусу. У такі дні стають небезпечними звичайні речі у салоні машини, застерегла автоблогерка.
Коли автомобіль стоїть на сонці, температура у салоні може піднятись до 60 градусів. Деякі речі при такій спеці вибухають, загоряються, плавляться або псуються, і тоді водій може постраждати від травм чи отруєння. Про те, які речі краще не тримати у авто під час спеки, розповіла блогерка Master driver у соцмережі TikTok.
Блогерка, яка спеціалізується на автомобільній тематиці та має понад 700 тис. прихильників, розповіли про шість звичних речей, які стають небезпечними при зростанні температури. Вона рекомендує позбутись їх з салону автомобіля. Щоб довести небезпеку, у відео вмонтовано кілька кадрів з вибухами та пожежами, які стались через ці предмети. Головна причина неприємних наслідків — спирт та інші вогненебезпечні речовини. Якщо ж ідеться про продукти, то джерело небезпеки — розмноження хвороботворних бактерій, ідеться на відео.
Які речі не можна тримати у спеку в авто?
- Запальничка може вибухнути при температурі 60 градусів, яка подекуди буває у салонах авто під час спеки. На корпусі виробу можна на власні очі побачити надпис, що проблеми виникають після нагрівання до 50 градусів. Блогерка пояснила, що при підвищенні температури газ у запальничці розширюється і може рознести кабіну.
- Газовані напої небезпечні відразу з двох причин. По-перше, якщо їх потрясти, вони наповняться газом і пляшка може вибухнути при нагріванні. По-друге, якщо прозору посудину залишити на сонці в середині салону, то рідина перетвориться на лінзу, сконцентрує сонячні промені і розплавить, наприклад, передню панель.
- Зволожучий спрей може вибухнути через накопичення газів.
- Парфуми можуть загорітись, бо містять спирт.
- Павербанки небезпечні тим, що вибухають при нагріванні. Особливо небезпечні неякісні не брендовані вироби, наголосила блогерка.
- Їжа та ліки при перебуванні на сонці псуються або пліснявіють, пояснюється на відео. Тому їх ні в якому разі не можна лишати у розжареному авто, чути на відео.
"Якщо у вас є ці шість речей у вашій машині, викиньте їх геть негайно", — підсумувала Master driver.
@master_driver666 In the summer, you should never leave these things in your car!#driving#skills #tips #knowledge #fpy ♬ 原聲 - Master driver
Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші інциденти з автомобілями. Наприклад, у Великій Британії рік тому спалахнув автомобіль, який перебував на стоянці. Згодом з'ясувалось, що причина пожежі — ще один предмет, про небезпеку якого не згадала блогерка. Ідеться про окуляри: їх залишили на передній панелі і вони підпалили салон.
Нагадуємо, 10 липня синоптики попередили про спеку, яка й далі буде триматись в Україні. Очікують, що температура підійметься до 41 градусу, розповіла синоптикиня Наталя Діденко.