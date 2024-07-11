Вибух через павербанк і пляшку з водою: які речі не можна брати у авто під час спеки (відео)

Українцям варто бути обачними у спекотні дні, коли температура повітря підійметься до 41 градусу. У такі дні стають небезпечними звичайні речі у салоні машини, застерегла автоблогерка.

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Коли автомобіль стоїть на сонці, температура у салоні може піднятись до 60 градусів. Деякі речі при такій спеці вибухають, загоряються, плавляться або псуються, і тоді водій може постраждати від травм чи отруєння. Про те, які речі краще не тримати у авто під час спеки, розповіла блогерка Master driver у соцмережі TikTok.

Блогерка, яка спеціалізується на автомобільній тематиці та має понад 700 тис. прихильників, розповіли про шість звичних речей, які стають небезпечними при зростанні температури. Вона рекомендує позбутись їх з салону автомобіля. Щоб довести небезпеку, у відео вмонтовано кілька кадрів з вибухами та пожежами, які стались через ці предмети. Головна причина неприємних наслідків — спирт та інші вогненебезпечні речовини. Якщо ж ідеться про продукти, то джерело небезпеки — розмноження хвороботворних бактерій, ідеться на відео.

Які речі не можна тримати у спеку в авто?

Запальничка може вибухнути при температурі 60 градусів, яка подекуди буває у салонах авто під час спеки. На корпусі виробу можна на власні очі побачити надпис, що проблеми виникають після нагрівання до 50 градусів. Блогерка пояснила, що при підвищенні температури газ у запальничці розширюється і може рознести кабіну. Газовані напої небезпечні відразу з двох причин. По-перше, якщо їх потрясти, вони наповняться газом і пляшка може вибухнути при нагріванні. По-друге, якщо прозору посудину залишити на сонці в середині салону, то рідина перетвориться на лінзу, сконцентрує сонячні промені і розплавить, наприклад, передню панель. Зволожучий спрей може вибухнути через накопичення газів. Парфуми можуть загорітись, бо містять спирт. Павербанки небезпечні тим, що вибухають при нагріванні. Особливо небезпечні неякісні не брендовані вироби, наголосила блогерка. Їжа та ліки при перебуванні на сонці псуються або пліснявіють, пояснюється на відео. Тому їх ні в якому разі не можна лишати у розжареному авто, чути на відео.

"Якщо у вас є ці шість речей у вашій машині, викиньте їх геть негайно", — підсумувала Master driver.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші інциденти з автомобілями. Наприклад, у Великій Британії рік тому спалахнув автомобіль, який перебував на стоянці. Згодом з'ясувалось, що причина пожежі — ще один предмет, про небезпеку якого не згадала блогерка. Ідеться про окуляри: їх залишили на передній панелі і вони підпалили салон.

Нагадуємо, 10 липня синоптики попередили про спеку, яка й далі буде триматись в Україні. Очікують, що температура підійметься до 41 градусу, розповіла синоптикиня Наталя Діденко.