Сенсация: женщина рассказала, как покупать продукты за полцены (видео)

Доминик Рэтер посоветовала своим зрителям пользоваться приложением, которе помогает продуктовым магазинам продавать продукты с истекающим сроком годности со скидкой.

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Расходы на продукты могут быть огромными, особенно если у людей большая семья. Недавно создательница контента Доминик Рэтер показала в одном из своих видео в TikTok, как сократить траты на еду.

Секрет заключается в приложении под названием Flashfood. Это невероятно простой и эффективный способ сэкономить большие деньги, пополняя запасы в холодильнике и морозильной камере. Доминик Рэтер недавно поделилась со своими подписчиками тем, как она использует это приложение.

Flashfood сотрудничает с продуктовыми магазинами, помогая им продавать продукты с истекающим сроком годности со скидкой до 50%. Магазины сами размещают в приложении список того, от чего им нужно избавиться, а пользователям остается только искать и нажимать на то, что они хотят купить.

"У меня просто крышу снесло от того, сколько разных вещей я сегодня купила", — говорит Рейтер в своем видео.

Далее она демонстрирует свои покупки: две свиные вырезки, 12 куриных грудок и 14 копченых свиных отбивных. На все это она потратила 55 долларов (2252 гривны).

"Итак, я собираюсь все заморозить. А потом, когда мне понадобится, я просто дам им оттаять. Так намного выгоднее делать покупки", — добавила создательница контента.

Подписчики Доминик были удивлены таким простым советом. Многие из них писали в комментариях, что тоже пользуются этим приложением.

"Я обожаю Flashfood", "Я тоже так делаю. Моя морозилка полна", "Я проверяю это приложение каждый день", — пишут они.

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