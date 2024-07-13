Доктору, который придумал "капсулу самоубийству", грозят проблемы с законом (фото)

Доктор Филипп Ничке рассказал, что пациент почти сразу теряет сознание и через 10 минут умирает "мирной, надежной и свободной от наркотиков" смертью.

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"Капсула самоубийства", обещающая безболезненную смерть, которая наступает в течение 10 минут после входа, будет использована впервые в течение следующих нескольких недель. Об этом пишет Lad Bible.

Новейшее изобретение получило название Sarco. Это капсула, напечатанная на 3D-принтере, также известная как "Тесла эвтаназии". Несмотря на технологические достижения, создателей обвиняют в "гламуризации" самоубийства, и им могут грозить серьезные проблемы с законом.

Доктор Филипп Ничке, известный как "Доктор Смерть", сообщил, что первый пациент использует эту капсулу в Швейцарии в течение следующих нескольких недель. 76-летний медик также отметил, что капсулу можно перемещать в любую точку мира: "Это может быть, например, идиллическая обстановка на открытом воздухе или помещение организации, оказывающей помощь в ходе процесса".

Капсула была напечатана на 3D-принтере Фото: Exit International

Швейцарские СМИ сообщили, что капсулы готовы к использованию, но государственный прокурор Питер Штихер предупредил, что любому, кто помогает пациенту использовать подобные устройства, может грозить до пяти лет заключения.

По словам Ничке, основателя организации Exit International, выступающей за эвтаназию и создавшей это изобретение, капсула Sarco работает, заполняя камеру азотом и быстро снижая уровень кислорода. Человек почти сразу теряет сознание и через 10 минут умирает "мирной, надежной и свободной от наркотиков" смертью.

Капсула Sarco работает, заполняя камеру азотом и быстро снижая уровень кислорода Фото: Exit International

Команда Exit International предусмотрела возможность активации модулей Sarco с помощью голосового управления и движения глаз для тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями и ограничениями подвижности, из-за которых они не могут общаться голосом.

Модули можно активировать нажатием кнопки, морганием или жестом. Они также оснащены аварийной кнопкой и путем эвакуации на случай, если пользователь передумает.

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