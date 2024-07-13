Лікарю, який придумав "капсулу самогубства", загрожують проблеми із законом (фото)

Доктор Філіп Нічке розповів, що пацієнт майже одразу непритомніє і через 10 хвилин помирає "мирною, надійною і вільною від наркотиків" смертю.

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"Капсула самогубства", що обіцяє безболісну смерть, яка настає протягом 10 хвилин після входу, буде використана вперше протягом наступних кількох тижнів. Про це пише Lad Bible.

Новітній винахід отримав назву Sarco. Це капсула, надрукована на 3D-принтері, також відома як "Тесла евтаназії". Попри технологічні досягнення, творців звинувачують у "гламуризації" самогубства, і їм можуть загрожувати серйозні проблеми із законом.

Доктор Філіп Нічке, відомий як "Доктор Смерть", повідомив, що перший пацієнт використає цю капсулу у Швейцарії протягом наступних кількох тижнів. 76-річний медик також зазначив, що капсулу можна переміщати в будь-яку точку світу: "Це може бути, наприклад, ідилічне середовище на відкритому повітрі або приміщення організації, що надає допомогу під час процесу".

Капсула була надрукована на 3D-принтері Фото: Exit International

Швейцарські ЗМІ повідомили, що капсули готові до використання, але державний прокурор Пітер Штіхер попередив, що будь-кому, хто допомагає пацієнту використовувати подібні пристрої, може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

За словами Нічке, засновника організації Exit International, яка виступає за евтаназію і створила цей винахід, капсула Sarco працює, заповнюючи камеру азотом і швидко знижуючи рівень кисню. Людина майже відразу непритомніє і за 10 хвилин помирає "мирною, надійною і вільною від наркотиків" смертю.

Капсула Sarco працює, заповнюючи камеру азотом і швидко знижуючи рівень кисню Фото: Exit International

Команда Exit International передбачила можливість активації модулів Sarco за допомогою голосового управління та руху очей для тих, хто страждає на важкі захворювання та обмеження рухливості, через які вони не можуть спілкуватися голосом.

Модулі можна активувати натисканням кнопки, морганням або жестом. Вони також оснащені аварійною кнопкою і шляхом евакуації на випадок, якщо користувач передумає.

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