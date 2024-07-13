Возможно НЛО: люди заметили загадочный яркий свет в ночном небе (фото)

Супруги заметили необычный объект в небе, который пролетал над их домом. По их словам, он не издавал при этом практически никаких звуков.

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В ночном небе над Канадой был замечен таинственный круглый луч света, который многим показался похожим на НЛО. Об этом пишет Daily Star.

Пользователи Reddit были уверены, что видели внеземной корабль, пролетавший над их домом. Они даже схватили бинокль, чтобы рассмотреть его поближе.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как отчетливый круг света проносится по небу над домами в канадской провинции Альберта, не издавая при этом практически никаких звуков. У одного из очевидцев осталось больше вопросов, чем ответов.

"Оно летело с юга на север без шума. Без навигационных огней. Очень яркий свет. Моя жена подумала, что это спутник. Это мог быть самолет с включенным светом? Он был очень ярким, даже когда двигался к востоку от дома. Объект перемещался либо очень высоко и быстро. либо тихо и близко. У меня есть кадры с востока от дома через бинокль, но там просто свет", — написал пользователь Reddit с ником AddressFeeling3368 описал возможное наблюдение НЛО в понедельник 8 июля.

Яркий свет в ночном небе над Канадой Фото: Reddit

Предполагаемый НЛО находился слишком далеко, чтобы очевидцы смогли разглядеть его точные очертания. Позже они все же смогли получить более четкий снимок, снимая его в бинокль. Эти изображения пока не были опубликованы. Другие пользователи Reddit были настроены более скептически и поспешили усомниться в том, что видел мужчина и его жена.

"Похоже на далекие самолеты на подлете. Я живу рядом с аэропортом LAX в Лос-Анджелесе, и прибывающие рейсы ночью издалека выглядят как нитка жемчуга в небе. Если они не двигаются быстро, это может быть именно так", — написал один из них.

Его теорию поддержали многие другие пользователи форума.

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