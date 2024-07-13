Можливо НЛО: люди помітили загадкове яскраве світло в нічному небі (фото)

Подружжя помітило незвичайний об'єкт у небі, який пролітав над їхнім будинком. За їхніми словами, він не видавав при цьому практично ніяких звуків.

Related video

У нічному небі над Канадою був помічений таємничий круглий промінь світла, який багатьом здався схожим на НЛО. Про це пише Daily Star.

Користувачі Reddit були впевнені, що бачили позаземний корабель, який пролітав над їхнім будинком. Вони навіть схопили бінокль, щоб розглянути його ближче.

На кадрах, опублікованих в інтернеті, видно, як виразне коло світла проноситься небом над будинками в канадській провінції Альберта, не видаючи водночас практично жодних звуків. У одного з очевидців залишилося більше запитань, ніж відповідей.

"Воно летіло з півдня на північ без шуму. Без навігаційних вогнів. Дуже яскраве світло. Моя дружина подумала, що це супутник. Це міг бути літак з увімкненим світлом? Він був дуже яскравим, навіть коли рухався на схід від будинку. Об'єкт переміщався або дуже високо і швидко, або тихо і близько. У мене є кадри зі сходу від будинку через бінокль, але там просто світло", — написав користувач Reddit з ніком AddressFeeling3368, який описав можливе спостереження НЛО в понеділок 8 липня.

Яскраве світло в нічному небі над Канадою Фото: Reddit

Передбачуваний НЛО перебував занадто далеко, щоб очевидці змогли розгледіти його точні обриси. Пізніше вони все ж змогли отримати більш чіткий знімок, знімаючи його в бінокль. Ці зображення поки не були опубліковані. Інші користувачі Reddit були налаштовані більш скептично і поспішили засумніватися в тому, що бачив чоловік і його дружина.

"Схоже на далекі літаки на підльоті. Я живу поруч з аеропортом LAX у Лос-Анджелесі, і рейси, що прибувають уночі, здалеку виглядають як нитка перлів у небі. Якщо вони не рухаються швидко, це може бути саме так", — написав один із них.

Його теорію підтримало багато інших користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.

Також стало відомо, що село зі зруйнованим замком пов'язують із "чарівником" Мерліном. Британські історики думають, що селище могло бути місцем народження короля Артура.