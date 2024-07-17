Настоящая драма: семья с детьми дважды попыталась "украсть" место мужчины в самолете

Пассажир признался, что не смог удержаться от самодовольной ухмылки в адрес наглой семьи. Многие пользователи соцсетей стали на его сторону, узнав о случае в самолете.

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Один путешественник, приложивший все усилия, чтобы его шестичасовое путешествие прошло как можно более спокойно, был вне себя от ярости, когда обнаружил, что семья без спроса заняла его место в самолете. Но на этом драма не закончилась. Пользователь с ником Busy-Shoulder9599 поделился на популярном форуме Reddit.

"Летел из Роли в Сиэтл (США) на сиденье у окна. Пока я искал свое место, на борт уже поднялась семья и расположилась через весь ряд. Мама, две маленькие девочки и папа. Я улыбаюсь и вежливо объясняю, что сижу у окна. Женщина выглядит растерянной и обращается к мужу. Мужчина, который, как и я, не маленький, объясняет, что они хотели бы сидеть вместе с женой, и спрашивает, не буду ли я против, если я сяду посередине, что является их положенным местом. Внутренне я в ярости. Если что, предлагайте мне проход, а сами мучайтесь в середине 6 часов. Внешне я просто сделал паузу и сказал: "Если бы это не был 6-часовой перелет, я бы подумал", а затем просто спокойно стоял и ждал, задерживая посадку. Подошла стюардесса и спросила, нет ли проблем. Я ответил, что нет, все в порядке", — написал мужчина.

По его словам, в этот момент семья начинает вздыхать, пересаживаясь и решая, кто будет сидеть с отцом. Наконец я без проблем занял все место у иллюминатора.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Мать и отец были возмущены и посматривали на пассажира недовольным взглядом. Мужчина решил не обращать на них внимания, устроился поудобнее и вставил наушники.

"Самое интересное. После завершения посадки на борт заходит ассистент и говорит: "Сэр, мы повысили вам класс до первого, если хотите, можете взять свои вещи". Мама с сарказмом говорит ребенку, что после всего этого он сможет получить место обратно, на что сотрудник авиакомпании ответил, что сидение у окна также было перераспределено. Это был пилот, направлявшийся в Сиэтл", — добавил мужчина.

Признавшись, что не смог удержаться от самодовольной ухмылки в адрес семьи, он сказал, что был просто благодарен за то, что ему не пришлось сидеть рядом с ними весь полет.

Люди, прочитавшие эту историю, были в восторге от такого поворота событий.

"Что такого сложного для людей — вы покупаете определенное место и сидите на нем. Когда это стало предметом переговоров?", "Боже мой, как я люблю карму во время полета", "С чего это родители взяли, что наличие детей каким-то образом ставит их в более высокую категорию по сравнению со всеми остальными? Авиалинии поддерживают это заблуждение, позволяя им проходить предварительную посадку?", — писали пользователи форума.

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