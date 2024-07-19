"Побил мировой рекорд": мужчина увидел семь чудес света за неделю (фото)

Планирование путешествия заняло у Магди Эйсса почти полтора года. Он добирался до мест назначения, комбинируя сложные маршруты самолетами, поездами, автобусами, метро и даже пешком.

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45-летний Магди Эйсса из Египта менее чем за неделю посетил все семь новых чудес света. Ему понадобилось всего шесть дней, 11 часов и 52 минуты, чтобы увидеть Великую Китайскую стену, Тадж-Махал, Петру, Колизей, Христа Спасителя в Бразилии, Мачу-Пикчу в Перу и Чичен-Ица — древний город майя. Об этом пишет издание Daily Star.

Эйсса уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, отобрав титул у предыдущего рекордсмена Джейми Макдональда, который совершил аналогичное путешествие в прошлом году, но на все про все ему понадобилось на четыре часа больше.

Организация, присуждавшая награду, опубликовала видео, на котором Эйсса отмечает свое достижение. В описании к ролику указано: "Самое быстрое посещение новых семи чудес света от Магди Эйсса — 6 дней 11 часов 52 минуты".

Рекордсмен в Мачу-Пикчу Фото: Magdy Eissa | Instagram

Планирование заняло у Магди почти полтора года, он добирался до мест назначения, комбинируя сложные маршруты самолетами, поездами, автобусами, метро и даже пешком.

Однако не обошлось без накладок. Путешественник едва не опоздал на рейс из Перу в Мексику, а это означало, что он не увидел бы седьмое чудо света. Впрочем, сыграла роль удача: любезный персонал авиакомпании снова открыл для него стойку регистрации, когда тот объяснил, что пытается побить мировой рекорд.

Колизей в Риме Фото: Magdy Eissa | Instagram

Кроме того, Магди проспал и опоздал на ежедневный автобус, следовавший в Петру, поэтому пришлось искать другой автобус до исторического места, а это оказалось почти невозможно, поскольку туристическую локацию обслуживают четко определенные туроператоры и службы такси.

По словам путешественника, результат стоил всех усилий. К тому же в дороге он встретил своего давнего друга, что придало ему сил продолжать свой путь к установлению рекорда.

Пользователи сети поспешили поздравить путешественника с его титулом и начали расспрашивать, как ему удалось так детально спланировать путешествие, чтобы обойти конкурента.

Тадж-Махал в Индии Фото: Magdy Eissa | Instagram

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