"Побив світовий рекорд": чоловік побачив сім чудес світу за тиждень (фото)

Планування подорожі зайняло у Магді Ейсса майже півтора року. Він добирався до місць призначення, комбінуючи складні маршрути літаками, поїздами, автобусами, метро і навіть пішки.

Related video

45-річний Магді Ейсса з Єгипту менш ніж за тиждень відвідав усі сім нових чудес світу. Йому знадобилося всього шість днів, 11 годин і 52 хвилини, щоб побачити Велику Китайську стіну, Тадж-Махал, Петру, Колізей, Христа Спасителя в Бразилії, Мачу-Пікчу в Перу та Чичен-Іца — стародавнє місто майя. Про це пише видання Daily Star.

Ейсса уже внесли до Книги рекордів Гіннеса, відібравши титул у попереднього рекордсмена Джеймі Макдональда, який здійснив аналогічну подорож минулого року, але на все про все йому знадобилося на чотири години більше.

Організація, що присуджувала нагороду, опублікувала відео, на якому Ейсса відзначає своє досягнення. В описі до ролика зазначено: "Найшвидше відвідування нових семи чудес світу від Магді Ейсса — 6 днів 11 годин 52 хвилини".

Рекордсмен в Мачу-Пікчу Фото: Magdy Eissa | Instagram

Планування зайняло у Магді майже півтора року, він добирався до місць призначення, комбінуючи складні маршрути літаками, поїздами, автобусами, метро і навіть пішки.

Однак не обійшлось без накладок. Мандрівник ледь не запізнився на рейс з Перу до Мексики, а це означало, що він не побачив би сьоме чудо світу. Втім, зіграла роль удача: люб'язний персонал авіакомпанії знову відкрив для нього стійку реєстрації, коли той пояснив, що намагається побити світовий рекорд.

Колізей в Римі Фото: Magdy Eissa | Instagram

Крім того, Магді проспав й запізнився на щоденний автобус, що прямував до Петри, тож довелося шукати інший автобус до історичного місця, а це виявилося майже неможливим, оскільки туристичну локацію обслуговують чітко визначені туроператори та служби таксі.

За словами мандрівника, результат був вартий усіх зусиль. До того ж у дорозі він зустрів свого давнього друга, що додало йому сил продовжувати свій шлях до встановлення рекорду.

Користувачі мережі поспішили привітати мандрівника з його титулом та почали розпитувати, як йому вдалося та детально спланувати подорож, щоб обійти конкурента.

Тадж-Махал в Індії Фото: Magdy Eissa | Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку із США, яка поділилась в соціальних мережах історією свого нещасливого кохання. Дівчині довелось подолати тисячі кілометрів заради хлопця, який покинув її саму в чужій країні.

А от Ніні Вілкінс з Ковентрі (Велика Британія) не дозволили сісти на рейс Ryanair та вивели з аеропорту через проблему з паспортом. Жінка разом зі своїм коханим Рорі Алленом мала летіти на іспанський курорт Коста-Брава, однак всі її плани були зруйновані в один момент.