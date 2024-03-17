Створені природою і рукотворні: який вигляд мають нові Сім чудес світу (фото)

Найпопулярнішою локацією серед туристів виявилася усипальниця Тадж-Махал в Індії. Цей палац відомий як найбільший зразок індо-ісламської архітектури.

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7 місце. Мачу-Пікчу (Перу)

Цитадель Мачу-Пікчу, була побудована в 15 столітті. Її призначення досі є предметом суперечок серед істориків та археологів, оскільки стародавню цитадель інків було знову відкрито 1911 року і внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1983 року. Мільйони туристів досі щороку прямують до цієї неймовірної кам'яної будови.

Мачу-Пікчу — ключове місце для відвідування багатьох молодих американців і туристів з усього світу Фото: Getty Images

6 місце. Ейфелева вежа (Франція)

Безсумнівно, одна з найбільш знакових пам'яток Парижа. Побудована 1887 року. Названа на честь інженера-будівельника Гюстава Ейфеля, 330-метрова вежа була найвищою штучною спорудою у світі на момент побудови та залишалася такою протягом 42 років.

Ейфелева вежа колись була найвищою рукотворною спорудою у світі. Фото: Getty Images

5 місце. Велика Китайська стіна (Китай)

Найдовша стіна у світі. Велика Китайська стіна, спочатку побудована для захисту країни від вторгнення, відтоді кілька разів перебудовувалася і добудовувалася, і тепер вона являє собою захоплюючу демонстрацію різних архітектурних стилів. Загальна протяжність стіни становить понад 21 196 км, і деякі ділянки стіни, як відомо, важкодоступні.

Велика Китайська стіна може виявитися особливо важким місцем для відвідування Фото: Pixabay

4 місце. Статуя Свободи (Сполучені Штати Америки)

Колосальна скульптура, розташована в США на острові Свободи, що розташований у Верхній Нью-Йоркській бухті, приблизно за три кілометри на північний захід від південної околиці острова Мангеттен. Виготовлена у Франції під керівництвом Огюста Бартольді. Виготовлення статуї, її транспортування та встановлення тривали близько десяти років. За цей час рука статуї, що тримає факел, побувала на Всесвітній виставці (1876), що проводилася у Філадельфії. Після закінчення робіт у 1884 році її розібрали, елементи склали в ящики та в червні 1885 року доправили до США.

Хоча зараз монумент перебуває в Нью-Йорку, спочатку він був подарунком Франції в ознаменування її дружби зі США. Фото: Getty Images

3 місце. Гора Еверест (Непал)

Гора Еверест — єдине природне диво світу, що увійшло до сімки найкращих. Найвища вершина на планеті, гора з видом на чудові Гімалаї розташована на висоті 8848 метрів над рівнем моря.

Перше успішне сходження відбулося 1953 року. Його назва перекладається як "Богиня-Мати Миру" як непальською, так і тибетською мовами. Однак підкорення вершини всесвітньо відомої гори залишається дуже небезпечним і складним завданням.

Гора Еверест продовжує посідати лідируюче місце серед чудес світу Фото: Getty Images

2 місце. Бурдж-Халіфа (Об'єднані Арабські Емірати)

Будівництво цього неймовірного хмарочоса тривало шість років і було завершено 2010 року. Його висота сягає 828 метрів. Цей надвисотний хмарочос — найвища і найбільш багатоповерхова будівля у світі, а також найвища споруда. Уступчаста форма будівлі нагадує сталагміт. Урочиста церемонія відкриття відбулася 4 січня 2010 року.

Спеціально для хмарочоса Бурдж-Халіфа навіть розробили марку особливого бетону, який витримує температуру до +50 °C! Усі роботи з бетоном були закінчені на рівні 160 поверху, а далі почалося спорудження 180-метрового металевого шпиля.

Загальна вартість будівництва Бурдж-Халіфи склала 1,5 мільярда доларів.

Бурдж-Халіфа продовжує залишатися найвищою будівлею у світі Фото: Getty Images

1 місце. Тадж-Махал (Індія)

Палац широко відомий як найбільший зразок індо-ісламської архітектури відтоді, як його побудували в 17 столітті для розміщення гробниці Мумтаз Махал — дружини п'ятого імператора Великих Моголів Шаха Джахана, а також його власного місця останнього спочинку.

Індійський Тадж-Махал — найпопулярніше туристичне місце Фото: Getty Images

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми писали про те, що ШІ повернув до життя стародавні Сім чудес світу. Штучний інтелект підказав ученим, який вигляд мали зниклі з лиця Землі чудеса Стародавнього світу.

Також ми повідомляли про те, що британець відвідав сім чудес світу менш ніж за тиждень. Під час своєї подорожі Джеймі Макдональд відвідав чотири континенти, приземлився в дев'яти країнах, здійснив 13 перельотів, проїхав шістнадцятьма таксі, дев'ятьма автобусами й чотирма поїздами, а також подолав відстань близько 36 783 км.