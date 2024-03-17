Созданные природой и рукотворные: как выглядят новые Семь чудес света (фото)

Самой популярной локацией среди туристов оказалась усыпальница Тадж-Махал в Индии. Этот дворец известен как величайший образец индо-исламской архитектуры.

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В Британии представили список новых Семи чудес света. Достопримечательности выбирали, основываясь на количестве посещений туристами, а также на том, сколько раз страницу того или иного объекта просмотрели в "Википедии", пишет медиа Express.

7 место. Мачу-Пикчу (Перу)

Цитадель Мачу-Пикчу, была построена в 15 веке. Ее назначение до сих пор является предметом споров среди историков и археологов, поскольку древняя цитадель инков была вновь открыта в 1911 году и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. Миллионы туристов до сих пор ежегодно направляются к этому невероятному каменному строению.

Мачу-Пикчу — ключевое место для посещения многих молодых американцев и туристов со всего мира Фото: Getty Images

6 место. Эйфелева башня (Франция)

Несомненно, одна из самых знаковых достопримечательностей Парижа. Построена в 1887 году. Названная в честь инженера-строителя Гюстава Эйфеля, 330-метровая башня была самым высоким искусственным сооружением в мире на момент постройки и оставалась таковой в течение 42 лет.

Эйфелева башня когда-то была самым высоким рукотворным сооружением в мире. Фото: Getty Images

5 место. Великая Китайская стена (Китай)

Самая длинная стена в мире. Великая Китайская стена, изначально построенная для защиты страны от вторжения, с тех пор несколько раз перестраивалась и достраивалась и теперь она представляет собой увлекательную демонстрацию различных архитектурных стилей. Общая протяженность стены составляет более 21 196 км, и некоторые участки стены, как известно, труднодоступны.

Великая Китайская стена может оказаться особенно трудным местом для посещения Фото: Pixabay

4 место. Статуя Свободы (Соединенные Штаты Америки)

Колоссальная скульптура, расположенная в США на острове Свободы, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте, примерно в трех километрах к юго-западу от южной окраины острова Манхэттен. Изготовлена во Франции под руководством Огюста Бартольди. Изготовление статуи, ее транспортировка и установка длились порядка десяти лет. За это время рука статуи, держащая факел, побывала на Всемирной выставке (1876), проводившейся в Филадельфии. После окончания работ в 1884 году ее разобрали, элементы сложили в ящики и в июне 1885 года доставили в США.

Хотя сейчас монумент находится в Нью-Йорке, изначально он был подарком Франции в ознаменование ее дружбы с США. Фото: Getty Images

3 место. Гора Эверест (Непал)

Гора Эверест — единственное природное чудо света, вошедшее в семерку лучших. Самая высокая вершина на планете, гора с видом на великолепные Гималаи находится на высоте 8848 метров над уровнем моря.

Первое успешное восхождение состоялось в 1953 году. Его название переводится как "Богиня-Мать Мира" как на непальском, так и на тибетском языках. Однако покорение вершины всемирно известной горы остается очень опасной и сложной задачей.

Гора Эверест продолжает занимать лидируещее место среди чудес света Фото: Getty Images

2 место. Бурдж-Халифа (Объединенные Арабские Эмираты)

Строительство этого невероятного небоскреба заняло шесть лет и было завершено в 2010 году. Его высота достигает 828 метров. Этот сверхвысотный небоскреб — самое высокое и самое многоэтажное здание в мире, а также самое высокое сооружение. Уступчатая форма здания напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.

Специально для небоскреба Бурдж-Халифа даже разработали марку особого бетона, который выдерживает температуру до +50 °C! Все работы с бетоном были закончены на уровне 160 этажа, а дальше началось сооружение 180-метрового металлического шпиля.

Общая стоимость строительства Бурдж-Халифы составила 1,5 миллиарда долларов.

Бурдж-Халифа продолжает оставаться самым высоким зданием в мире Фото: Getty Images

1 место. Тадж-Махал (Индия)

Дворец широко известен как величайший образец индо-исламской архитектуры с тех пор, как он был построен в 17 веке для размещения гробницы Мумтаз Махал — жены пятого императора Великих Моголов Шаха Джахана, а также его собственного места последнего упокоения.

Индийский Тадж-Махал — самое популярное туристическое место Фото: Getty Images

Напомним, в декабре 2023 года мы писали о том, что ИИ вернул к жизни древние Семь чудес света. Искусственный интеллект подсказал ученым, как выглядели исчезнувшие с лица Земли чудеса Древнего мира.

Также мы сообщали о том, что британец посетил семь чудес света менее, чем за неделю. Во время своего путешествия Джейми Макдональд посетил четыре континента, приземлился в девяти странах, совершил 13 перелетов, проехал на шестнадцати такси, девяти автобусах и четырех поездах, а также преодолел расстояние около 36 783 км.