"Это похоже на фильм ужасов": страшное изображение Google Street стало разгадкой дела о пропавшей женщине

Следователи обнаружили спутниковые снимки, где видно автомобиль Арели Гарсии, которая без вести пропала на этом месте.

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Арели Гарсия пропала без вести в сентябре 2022 года. Но изображение Google Street View могут дать ключ к разгадке дела о пропаже девушки. Об этом сообщает издание Unilad.

Арели перестала отвечать на текстовые сообщения от своей семьи и так и не пришла на работу в местный автосалон. После расследования выяснилось, что она вышла из дома в 6:30 утра, но на ней не было своей обычной рабочей одежды.

Она должна была быть на работе в 7.30 утра и написала сестре Веронике "доброе утро". Когда она так и не пришла на работу, команда обратилась к Эли Мендосе, другой сестре Арели, и сказала, что они обеспокоены.

Сестры пытались написать Арели и позвонить ей, но поняли, что их сообщения не доставляются.

Невероятно, но изображение Google Street View теперь дало полиции подсказки о том, что могло произойти тем утром.

Спутниковая система действительно сделала фотографию в день пропажи Арели, на которой видно ее ярко-красную "Хонду", брошенную на побережье. Полиция полагает, что снимок был сделан примерно через три часа после того, как машину оставили.

Его обнаружила Вероника, которая использовала приложение "Найти мой телефон", чтобы найти устройство Арели. Машину обнаружили запертой, но телефон, ключи и бумажник Арели оказались внутри. Но ее нигде не было видно.

После обнаружения полиция провела несколько дней, прочесывая местность в поисках улик, но не смогла найти ничего значимого.

"Это было похоже на фильм ужасов с того дня, как это произошло. Мол, это был просто кошмар", — сказала Вероника Dateline.

Тем временем детектив Аррас Уилсон добавил:

"По сути, мы обыскали четыре мили к северу от того места, где была найдена ее машина, и четыре мили к югу от того места, где была найдена ее машина. Итак, каждая бухта, хм, каждый пляж, каждая тропа, каждый поворот, все было обыскано — и не было никаких следов Арели.

После осмотра автомобиля полиция подтвердила, что водительское сиденье было отодвинуто назад дальше, чем обычно делала Арели.

Семья заявила, что если бы она ехала на работу, ей не следовало бы находиться в том месте, где была найдена машина.

Несмотря на то, что Арели должна быть на работе, на втором видео видно, как машина проезжает мимо универсального магазина около 7:30 утра, что примерно в 20 минутах от береговой линии, где была обнаружена Honda.

Пока поиски продолжаются, семья Арели считает, что она все еще где-то здесь.

"В глубине души мы верим, что она наверняка где-то еще", — сказала Вероника.

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