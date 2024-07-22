Жители маленького городка ежегодно празднуют "исторический" день встречи с НЛО (фото)

Правительство США поспешило положить конец всем спекуляциям на тему пришельцев и сообщило, что на самом деле это был метеор. Однако людям было все равно.

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Жители небольшого города Кексбург (штат Пенсильвания, США) ежегодно отмечают день появления предполагаемого НЛО на протяжении почти 60 лет. Об этом пишет The Mirror.

Одна декабрьская ночь 1965 года навсегда изменила будущее небольшого американского городка после того, как жители сообщили, что видели нечто очень странное, падающее с неба. С тех пор Кексбург стал известен благодаря предполагаемому падению НЛО.

9 декабря 1965 года на территории семи штатов США и Канады был замечен огромный "огненный шар", который пронесся по ночному небу и упал в лесу. Его заметили и над Кексбургом. Жители быстро узнали о новостях и были уверены, что это действительно был НЛО, который долетел до их города.

Правительство США поспешило положить конец всем спекуляциям на тему пришельцев и сообщило всем заинтересованным лицам, что на самом деле это был метеор, упавший на Землю. Однако жители Кексбурга уже стали в шутку называть предмет упавший с неба "космическим желудем" из-за его необычной формы.

Фестиваль проводит пожарное управление Кексбурга Фото: The Mirror Во время фестиваля можно купить сувениры Фото: The Mirror

Со временем люди начали отмечать день встречи с предполагаемым НЛО. Ежегодный трехдневный фестиваль, посвященный этому событию, проводит пожарное управление Кексбурга.

"Это действительно потрясающе, мне очень понравилось! Это было почти как блошиный рынок, где продавцы продавали вещи, связанные с инопланетянами и НЛО. Я купил отличный плакат с изображением летательного аппарата в форме желудя в Кексбурге на месте крушения — 10/10. Это действительно потрясающе. Жаль, что я не смог побывать там в течение двух других дней", — написал на Reddit один из местных жителей, присутствовавших на мероприятии в этом году.

Издание отмечает, что дело об НЛО в Кексбурге получило широкую огласку в 1990 году после того, как о нем сняли сюжет для телешоу "Нераскрытые тайны". В нем жителей города расспрашивали об этом инциденте. Участники шоу даже сделали копию "космического желудя", которая впоследствии была подарена Кексбургу.

Ранее Фокус сообщал, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.

Также стало известно, что деревню с разрушенным замком связывают с "волшебником" Мерлином. Британские историки думают, что поселок мог быть местом рождения короля Артура.