Жителі маленького містечка щороку святкують "історичний" день зустрічі з НЛО (фото)

Уряд США поспішив покласти край усім спекуляціям на тему прибульців і повідомив, що насправді це був метеор. Однак людям було все одно.

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Жителі невеликого міста Кексбург (штат Пенсільванія, США) щорічно відзначають день появи передбачуваного НЛО протягом майже 60 років. Про це пише The Mirror.

Одна груднева ніч 1965 року назавжди змінила майбутнє невеликого американського містечка після того, як жителі повідомили, що бачили щось дуже дивне, що падало з неба. Відтоді Кексбург став відомий завдяки ймовірному падінню НЛО.

9 грудня 1965 року на території семи штатів США і Канади була помічена величезна "вогняна куля", яка пронеслася нічним небом і впала в лісі. Її помітили і над Кексбургом. Мешканці швидко дізналися про новини і були впевнені, що це дійсно був НЛО, який долетів до їхнього міста.

Уряд США поспішив покласти край усім спекуляціям на тему прибульців і повідомив усім зацікавленим особам, що насправді це був метеор, який впав на Землю. Однак жителі Кексбурга вже стали жартома називати предмет, що впав з неба, "космічним жолудем" через його незвичайну форму.

Фестиваль проводить пожежне управління Кексбурга Фото: brit Під час фестивалю можна купити сувеніри Фото: brit

Згодом люди почали відзначати день зустрічі з імовірним НЛО. Щорічний триденний фестиваль, присвячений цій події, проводить пожежне управління Кексбурга.

"Це дійсно приголомшливо, мені дуже сподобалося! Це було майже як блошиний ринок, де продавці продавали речі, пов'язані з інопланетянами й НЛО. Я купив чудовий плакат із зображенням літального апарату у формі жолудя в Кексбурзі на місці аварії — 10/10. Це дійсно приголомшливо. Шкода, що я не зміг побувати там протягом двох інших днів", — написав на Reddit один із місцевих жителів, які були присутні на заході цього року.

Видання зазначає, що справа про НЛО в Кексбурзі набула широкого розголосу в 1990 році після того, як про неї зняли сюжет для телешоу "Нерозкриті таємниці". У ньому жителів міста розпитували про цей інцидент. Учасники шоу навіть зробили копію "космічного жолудя", яку згодом було подаровано Кексбургу.

Раніше Фокус повідомляв, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.

Також стало відомо, що село зі зруйнованим замком пов'язують із "чарівником" Мерліном. Британські історики думають, що селище могло бути місцем народження короля Артура.