Мужчина выиграл 1 млн долларов, увидев нужный лотерейный билет во сне (фото)

Говард Кендалл-младший решил воплотить свой сон в реальность. Рано утром мужчина купил лотерейный билет, который сделал его миллионером.

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Житель Плимута Говард Кендалл-младший (штат Массачусетс, США) рассказал, что сон о покупке определенного лотерейного билета привел его к выигрышу 1 миллиона долларов. Об этом пишет UPI.

Американец сообщил представителям государственной лотереи Массачусетса, что ему приснился сон о покупке скретч-билета Diamonds стоимостью 10 долларов. Максимальная сумма выигрыша составляла 4 миллиона долларов.

Кендалл решил воплотить свой сон в реальность проснувшись утром и купив билет в магазине 7-Eleven в Плимуте. Он оказался выигрышным и принес мужчине приз в 1 миллион долларов, за его продажу заведение получит 10 тысяч долларов

По словам победителя, он планирует разделить свой выигрыш с детьми и внуками.

Кендалл получил единовременную выплату в размере 650 000 долларов Фото: Massachusetts State Lottery

Кендалл получил единовременную выплату в размере 650 000 долларов (до вычета налогов).

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