Чоловік виграв 1 млн доларів, побачивши потрібний лотерейний білет уві сні (фото)

Говард Кендалл-молодший вирішив втілити свій сон у реальність. Рано вранці чоловік купив лотерейний білет, який зробив його мільйонером.

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Житель Плімута Говард Кендалл-молодший (штат Массачусетс, США) розповів, що сон про купівлю певного лотерейного білета привів його до виграшу 1 мільйона доларів. Про це пише UPI.

Американець повідомив представникам державної лотереї Массачусетсу, що йому наснився сон про купівлю скретч-квитка Diamonds вартістю 10 доларів. Максимальна сума виграшу становила 4 мільйони доларів.

Кендалл вирішив втілити свій сон у реальність, прокинувшись вранці та купивши квиток у магазині 7-Eleven у Плімуті. Він виявився виграшним і приніс чоловікові приз в 1 мільйон доларів, за його продаж заклад отримає 10 тисяч доларів.

За словами переможця, він планує розділити свій виграш із дітьми та онуками.

Кендалл отримав одноразову виплату в розмірі 650 000 доларів Фото: Massachusetts State Lottery

Кендалл отримав одноразову виплату в розмірі 650 000 доларів (до вирахування податків).

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя виграло 27 млн доларів, "зламавши код" для перемоги в лотереях. Подвиги подружжя Селбі стали темою художнього фільму "Велика гра Джеррі та Мардж", який вийшов у 2022 році. Чоловік і дружина грали в лотереї протягом дев'яти років.

Також стало відомо, що мисливці за скарбами знайшли стародавні рідкісні монети. Група людей за допомогою металошукача знайшла в багнюці величезну схованку з грошима. Виявилося, що за рідкісні монети можна виручити чималі гроші, причому деякі екземпляри цінуються більше, ніж інші. Знахідка оцінюється в 5 мільйонів фунтів стерлінгів.