Мужчина регулярно получает разнообразные посылки с "сюрпризами" внутри

Британец утверждает, что его личные онлайн-заказы курьеры также перенаправляют на другой адрес.

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Британец постоянно получает на свой адрес разнообразные посылки с "сюрпризами". Как неожиданно выяснилось, курьерскую доставку заказывают из медицинского учреждения поблизости, не имеющего собственного адреса. Детальнее об этой курьезной ситуации мужчина рассказал на одном из тематических форумов на Reddit.

"Короче говоря, больница использует мой адрес для своих служб доставки. Курьеры постоянно стучат мне в дверь и просят расписаться о получении посылки, а когда я объясняю, что ничего не заказывал, они не могут понять, почему произошла ошибка", — рассказывает автор поста.

Кроме того, мужчина утверждает, что его личные онлайн-покупки также перенаправляются на другой адрес.

"Я бы не жаловался на чужие посылки, но теперь и сам не могу заказать товары онлайн, поскольку их заносят в больничный центр", – добавляет он.

Чтобы во всем разобраться, британец позвонил в полицию по номеру 101, но его проблема так и осталась нерешенной. Позже он связался с сотрудниками администрации больницы, которые пообещали поговорить с руководством и решить этот вопрос.

Британец утверждает, что его личные онлайн-покупки также перенаправляются на другой адрес. Фото: Pixels

Пользователи сети в комментариях начали высказывать свои догадки.

"Ладно, я работал в отделе закупок больницы много месяцев назад. Поверьте мне, у них есть адрес для доставки", — отметил один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Это, скорее всего, заказывают пациенты, а не сама больница. Возможно, администрация попросила удалить их адрес, чтобы люди не заказывали то, что им не следует";

"Одна компания, в которой я раньше работал, не позволяла оформлять на их адрес личные заказы, поскольку это проходило через весь процесс сортировки почты и занимало много времени. Они запретили людям это делать и даже угрожали оштрафовать", — отметил третий юзер.

Эта история быстро вошла в тренды на Reddit, собрав сотни лайков, репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что 30-летняя Мэг Джонсон из Уэльса во время работы в саду нашла посылку, заказанную два года назад. Курьерская компания извинилась за этот инцидент.

А вот мексиканский курьер решил откусить кусок пиццы своего клиента прямо на открытой улице. На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина на скутере держит на коленях раскрытую коробку с заказанной едой, а затем пытается скрыть пропажу, поправляя содержимое, чтобы не было заметно.