Чоловік регулярно отримує різноманітні посилки з "сюрпризами" всередині

Британець стверджує, що його особисті онлайн-замовлення кур’єри також перенаправляють на іншу адресу.

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Британець постійно отримує на свою адресу різноманітні посилки з "сюрпризами". Як несподівано з’ясувалося, кур'єрську доставку замовляють з медичного закладу поблизу, який не має власної адреси. Детальніше про цю курйозну ситуацію чоловік розповів на одному з тематичних форумів на Reddit.

"Одним словом, лікарня використовує мою адресу для своїх служб доставки. Кур’єри постійно стукають мені у двері й просять розписатися про отримання посилки, а коли я пояснюю, що нічого не замовляв, вони не можуть зрозуміти, чому сталася помилка", — розповідає автор допису.

Крім того, чоловік стверджує, що його особисті онлайн-покупки також перенаправляють на іншу адресу.

"Я б не скаржився на чужі посилки, але тепер й сам не можу замовити товари онлайн, оскільки їх заносять до лікарняного центру", – додає він.

Щоб в усьому розібратися, британець зателефонував до поліції за номером 101, але його проблема так і залишилася невирішеною. Згодом він зв’язався зі співробітниками адміністрації лікарні, які пообіцяли поговорити з керівництвом й розв'язати це питання.

Британець стверджує, що його особисті онлайн-покупки також перенаправляють на іншу адресу Фото: Pixels

Користувачі мережі у коментарях почали висловлювати свої здогадки.

"Гаразд, я працював у відділі закупівель лікарні багато місяців тому. Повірте мені, у них є адреса для доставки", — зазначив один з учасників обговорення.

Інший додав: "Це, швидше за все, замовляють пацієнти, а не сама лікарня. Можливо, адміністрація попросила видалити їхню адресу, щоб люди не замовляли те, що їм не слід";

"Одна компанія, в якій я раніше працював, не дозволяла оформлювати на їхню адресу особисті замовлення, оскільки це проходило через весь процес сортування пошти й займало багато часу. Вони заборонили людям це робити й навіть погрожували оштрафувати", — зазначив третій юзер.

Ця історія швидко увійшла в тренди на Reddit, зібравши сотні вподобайок, репостів та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 30-річна Мег Джонсон з Уельсу під час роботи в саду знайшла посилку, замовлену два роки тому. Кур'єрська компанія перепросила за цей інцидент.

А от мексиканський кур'єр вирішив відкусити шматок піци свого клієнта просто на відкритій вулиці. На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік на скутері тримає на колінах розкриту коробку із замовленою їжею, а потім намагається приховати пропажу, поправляючи вміст, щоб не було помітно.