Жуткий до чертиков": в Бразилии сняли на камеру НЛО, который парил над городом (видео)

По словам журналистов, оператор показал на видео типичный треугольный "НЛО". Он увеличил масштаб изображения, чтобы рассмотреть объект поближе.

Related video

Мужчина из Бразилии снял на камеру НЛО, которое зависло над городом Куритиба, который находится на юге страны. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам журналистов, оператор показал на видео типичный треугольный "НЛО". Он увеличил масштаб изображения, чтобы рассмотреть объект поближе.

Однако пользователи платформы Reddit не смогли прийти к единому мнению, что именно снято на видео.

Важно

Любитель НЛО утверждает, что обломки космического корабля легче, чем лепестки цветка (фото)

По словам одного из пользователей, выглядит так, будто бы у объекта в небе двигаются маленькие ноги, глаз или что-то еще.

"Жуткий до чертиков. Я не думаю, что это воздушный шар или дрон", — написал он.

Другой пользователь заявил, что когда объект попадает в фокус, то он начинает выглядеть как нечто гладкое и однородной формы.

"Шасси" и светлые детали по бокам, я думаю, были просто артефактами того, что он был не в фокусе. На кадрах, где он в фокусе, он просто парит на месте. Он действительно похож на воздушный шар, и нет никаких оснований думать, что это что-то другое", — отметил он.

НЛО в Бразилии

Издание пишет, что Бразилия также является местом одного из самых известных наблюдений НЛО в 1980-х годах, когда 19 мая 1986 года было зафиксировано несколько неопознанных летающих объектов за одну ночь в нескольких местах. Бразильские ВВС даже провели пресс-конференцию, посвященную наблюдениям, на которой заявили, что у них есть лишь технические наблюдения, но объяснить что это – нельзя.

Ранее Фокус писал о том, что Жители маленького городка ежегодно празднуют "исторический" день встречи с НЛО. Правительство США поспешило положить конец всем спекуляциям на тему пришельцев и сообщило, что на самом деле это был метеор. Однако людям было все равно.