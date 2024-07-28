В окнах парижского аэропорта замечены загадочные отверстия: в соцсетях обсудили версии

Один из пассажиров, заметив непонятные отверстия, решил измерять их с помощью банана. Но выложенные фото вызвали шквал шутливых комментариев, хотя назначение этих дыр пользователям все же удалось выяснить.

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Недавно 61-летний пассажир по имени Стивен, ожидая свой рейс в аэропорту Шарля де Голля в Париже, заметил странные круглые отверстия в стеклах и решил выяснить их назначение. Он обратился за помощью к членам группы Facebook "Клуб скучных мужчин", где более 100 тысяч участников. Как рассказали 27 июля в Daily Star, Стивен прикрепил фотографии отверстий, использовав для масштабирования банан, вызвав тем самым бурю шутливых комментариев.

"Сижу в аэропорту CDG и заметил эту причуду в нескольких стеклах. Это не лупа, но что это такое, какая цель у него? Банан для экстренной помощи удобно расположен для масштаба. Мужчина, 61 год. Уезжает из Парижа до начала Олимпийских игр", — написал он в соцсети.

Пост вызвал оживленное обсуждение среди членов группы, некоторые из которых шутили о значении банана, в то время как другие пытались найти логичное объяснение.

Фото: Daily Star

Один из участников, Джастин, написал: "Наконец-то у кого-то есть банан", на что другой участник, Дуэйн, добавил: "Верно? Все оправдываются тем, что у них нет банана под рукой, но этот подготовленный парень взял его с собой в самолет".

Другие участники выдвигали различные теории, начиная от отверстий для пончиков или стаканов, заканчивая следами от пуль снайперских винтовок и вентиляторами Dyson. Однако большинство сошлись во мнении, что отверстия связаны с контролем давления воздуха.

Один из участников группы по имени Джефф пояснил, что отверстия позволяют выровнять давление при резких изменениях атмосферы во время взлета и посадки. По его словам, многие окна в аэропортах укреплены каким-то образом, и это одно из многих решений.

Некая Виктория согласилась с ним и написала, что это связано с поддержанием правильного давления воздуха в помещении.

Но самое точное объяснение "банановым" отверстиям дала пользователь Джейми, которая ответила скептикам этой версии утверждающим, что никакого контроля давления воздуха не нужно.

"Много высокоскоростного воздуха поступает от самолетов, припаркованных прямо перед окнами. Кроме того, эти самолеты могут взорваться. Это может вызвать давление. Почему бы им не принять меры предосторожности?", — ответила она критикам.

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