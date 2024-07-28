Нарцисс с "комплексом Бога": отец более 1 000 детей мечтает о создании семьи

За "несанкционированную" сдачу спермы "донор со стажем" может получить штраф в 85 000 фунтов стерлингов. Сейчас его дети живут по всему миру, от Европы до Австралии.

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Джонатан Мейер, 43-летний донор спермы, стал героем нового документального фильма Netflix, в котором рассказывается о женщинах и детях, воспользовавшихся его услугами. Он является биологическим отцом примерно тысячи детей по всему миру, и не все этому рады, пишет британское издание Mirror.

В 2017 году Голландское общество акушерства и гинекологии запретило Джонатану сдавать сперму после того, как выяснилось, что только в Голландии он стал отцом 102 детей. Затем в 2023 году суд в Нидерландах распространил запрет на весь мир после того, как благотворительная организация Donorkind Foundation, которая помогает детям, полученным от доноров спермы проследить свои корни, заявила, что Джонатан повышает риск инцеста.

Нарушение запрета грозит мужчине, имеющих детей в возрасте от пяти до 16 лет, штрафом в размере 85 000 фунтов стерлингов, то есть немного меньше 4,5 млн гривен.

Основная критика, с которой сталкивается Джонатан, заключается в том, что при наличии нескольких детей с одинаковыми генами риск кровного родства (когда пара является кровными родственниками) повышается. Это может привести к потенциальным врожденным дефектам.

Дети донора спермы живут по всему миру, от Европы до Австралии. Хотя он настаивает, что следит за ними, троих единокровных братьев и сестер нашли в одном из голландских детских учреждений.

Джонатан начал активно сдавать сперму, когда ему было 26 лет, за 30 фунтов за "сеанс". Когда он достиг разрешенного максимума в 25 донорских операций в одной клинике, он пошел в следующие. Он также сдавал "биологический материал" в частном порядке через сайт, который позволяет семьям искать индивидуальных доноров, получая до десяти сообщений в день от отдельных лиц и пар, отчаянно пытающихся забеременеть.

Сейчас женщины обвиняют донора в нарциссизме с "комплексом Бога", утверждая, что он намеренно преуменьшал количество своих детей и наслаждался контролем, который имел. Однако голландец утверждает, что его единственной целью было сделать что-то значимое в своей жизни.

Он говорит, что встречался со многими своими отпрысками и утверждает, что те дети, которых он видел, счастливы. Некоторые из них, по его словам, встретили единокровных братьев и сестер, теперь они ездят друг к другу в гости.

Сейчас мужчина сосредоточен на своем будущем, мечтая о создании собственной семьи и говорит, что не жалеет о количестве детей, для которых он стал отцом.

Напомним, жительница Шотландии подала иск против стримингового гиганта Netflix после выхода на платформе сериала "Олененок". Фиона Харви, которая стала прототипом главной героини ленты, требует $170 миллионов в качестве компенсации за "душевные страдания, потерю удовольствия от жизни и потерю бизнеса".