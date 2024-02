Владимир Зеленский стал героем нового сериала от Netflix (видео)

В сериале Владимир Зеленский сыграл роль самого себя. Это документальная лента в которой режессер частично осветил войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев нового сериала от Netflix. Тизер с лицом Зеленского опубликовали на официальной странице компании.

В частности, речь идет о девятисерийном сериале в жанре документального фильма под названием "Переломный момент: бомба и холодная война" (название на языке оригинала "Turning Point: The Bomb and the Cold War").

Известно, что это идея американского режиссера Брайана Киппенбергера. В сериале Брайана разворачивается сюжет на основе реальных событий, который рассказывает о начале холодной войны, историю и факты о создании ядерной бомбы и заканчивается фактами из настоящего Украины — о полномасштабном вторжении со стороны России.

Именно на примере войны Украины с Россией режиссер решил показать и рассказать последствия холодной войны, которая до сих пор является отголоском тех давних конфликтов, которые были в истории всего мира.

В сюжете сериала покажут более 100 политиков, чиновников, журналистов, экспертов, очевидцев и других. Одним из героев будет и украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в сериале покажут реальные кадры из украинских городов, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Фактически этот сериал своего рода историческое исследование конфликта США против Советского Союза, который фактически продолжается до сих пор.

Известно, что презентовать сериал на платформе Netflix планируют уже через 2,5 недели — 12 марта.

Известно, что презентовать сериал на платформе Netflix планируют уже через 2,5 недели — 12 марта.