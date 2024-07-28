Нарцис із "комплексом Бога": батько понад 1 000 дітей мріє про створення сім'ї

За "несанкціоновану" здачу сперми "донор зі стажем" може отримати штраф у 85 000 фунтів стерлінгів. Зараз його діти живуть по всьому світу, від Європи до Австралії.

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Джонатан Мейєр, 43-річний донор сперми, став героєм нового документального фільму Netflix, у якому розповідається про жінок і дітей, які скористалися його послугами. Він є біологічним батьком приблизно тисячі дітей по всьому світу, і не всі цьому раді, пише британське видання Mirror.

У 2017 році Голландське товариство акушерства і гінекології заборонило Джонатану здавати сперму після того, як з'ясувалося, що тільки в Голландії він став батьком 102 дітей. Потім 2023 року суд у Нідерландах поширив заборону на весь світ після того, як благодійна організація Donorkind Foundation, яка допомагає дітям, отриманим від донорів сперми, простежити своє коріння, заявила, що Джонатан підвищує ризик інцесту.

Порушення заборони загрожує чоловікові, який має дітей віком від п'яти до 16 років, штрафом у розмірі 85 000 фунтів стерлінгів, тобто трохи менше 4,5 млн гривень.

Основна критика, з якою стикається Джонатан, полягає в тому, що за наявності кількох дітей з однаковими генами ризик кровної спорідненості (коли пара є кровними родичами) підвищується. Це може призвести до потенційних вроджених дефектів.

Діти донора сперми живуть по всьому світу, від Європи до Австралії. Хоча він наполягає, що стежить за ними, трьох єдинокровних братів і сестер знайшли в одному з голландських дитячих закладів.

Джонатан почав активно здавати сперму, коли йому було 26 років, за 30 фунтів за "сеанс". Коли він досяг дозволеного максимуму в 25 донорських операцій в одній клініці, він пішов у наступні. Він також здавав "біологічний матеріал" приватно через сайт, який дозволяє сім'ям шукати індивідуальних донорів, отримуючи до десяти повідомлень на день від окремих осіб і пар, які відчайдушно намагаються завагітніти.

Наразі жінки звинувачують донора в нарцисизмі з "комплексом Бога", стверджуючи, що він навмисно применшував кількість своїх дітей і насолоджувався контролем, який мав. Однак голландець стверджує, що його єдиною метою було зробити щось значуще у своєму житті.

Він каже, що зустрічався з багатьма своїми нащадками і стверджує, що ті діти, яких він бачив, щасливі. Деякі з них, за його словами, зустріли єдинокровних братів і сестер, тепер вони їздять один до одного в гості.

Нині чоловік зосереджений на своєму майбутньому, мріючи про створення власної сім'ї і каже, що не шкодує про кількість дітей, для яких він став батьком.

Нагадаємо, мешканка Шотландії подала позов проти стримінгового гіганта Netflix після виходу на платформі серіалу "Оленя". Фіона Гарві, яка стала прототипом головної героїні стрічки, вимагає $170 мільйонів як компенсацію за "душевні страждання, втрату задоволення від життя і втрату бізнесу".