Легенды оживают: женщина узнала о "вампирской болезни" после похода к врачу

Женщина по фамилии Линь начала испытывать сильную усталость и нехватку энергии. Однажды после работы она почувствовала, что не может ходить.

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В Китае 52-летняя женщина по фамилии Линь, страдавшая от усталости, пошла к врачу и узнала о "вампирских генах". Об этом пишет Global Times.

Китаянка всегда была активной и жизнерадостной. Однако летом 2023 года она начала испытывать сильную усталость и нехватку энергии. Когда ее руки и лицо пожелтели, коллеги посоветовали ей обратиться к врачу.

"Однажды после работы я почувствовала, что больше не могу ходить. Мне потребовался почти час, чтобы подняться по лестнице с первого этажа на четвертый. Я задыхалась с каждым шагом", — рассказала Линь.

Едва добравшись до порога, она упала. Ее нашла соседка, которая помогла ей добраться до больницы.

Сначала местные врачи подозревали проблемы с желчным пузырем, но анализы показали низкий уровень гемоглобина. Все остальные показатели были в норме.

"Наш врач сказал, что у меня тяжелая анемия и прописал препараты железа, но мое состояние ухудшилось после лечения", — отметила китаянка.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

После многочисленных анализов и визитов в разные клиники Линь узнала, что страдает порфирией, также известной как "болезнь вампиров". Врачи также заметили подобные гены у двоих сыновей Линь.

Издание отмечает, что порфирия — довольно редкое заболевание, при котором нарушается пигментный обмен и повышается содержание порфиринов в крови. Причиной болезни является мутация гена, ответственного за активность биосинтеза гема, составляющей части гемоглобина. Также болезнь научно обосновывает легенды о вампирах. У больных этим заболеванием часто отмечается повышенная фоточувствительность, и они получают сильные ожоги сразу после пребывания на солнце. Поэтому они вынуждены вести вечерний и ночной образ жизни.

В случае Линь основным симптомом стала усталость, из-за чего болезнь так долго не могли диагностировать.

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