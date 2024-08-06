Невероятная находка: солдаты наткнулись в реке на одну из самых древних лодок (фото)

Изначально было неясно, является ли найденный в воде предмет древним артефактом. Разобраться в ситуации помог археолог Роберт Виросткевич.

Related video

В Польше в месте слияния рек Нарев и Висла была найдена затопленная древняя лодка. Военные из крепости Модлин в Мазовецком воеводстве обнаружили старинное каноэ, вырезанное из дерева. Об этом пишет Daily Express.

Невероятная находка покорила археологов и историков, предложив им уникальный взгляд на прошлое. Древнюю лодку обнаружила команда под руководством Славомира Калиньского из ассоциации "Триглав". Изначально была видна только часть кормы, что затрудняло идентификацию.

Было неясно, является ли этот предмет древним артефактом или просто поленом. Однако при ближайшем рассмотрении археолог Роберт Виросткевич из Pogotowie Archeologiczne подтвердил, что это было каноэ, вырезанное из ствола одного дерева.

Лодка длиной около 7,8 метра и шириной 80 сантиметров, выглядела значительно больше, чем обычные экземпляры, длина которых обычно составляет от 2 до 4 метров.

Сначало военные подумали, что в воде просто кусок дерева Фото: Robert Wyrostkiewicz Konto Publiczne

Выросткевич охарактеризовал мастерство изготовления как "тонко выполненное", отметив прямоугольное углубление, вероятно, предназначенное для рулевого элемента. Лодка была изготовлена из твердой древесины, возможно, дуба, хотя для точного определения породы дерева необходим дополнительный анализ. К сожалению, она не была найдена целым, так как передняя часть отсутствовала.

Издание отмечает, что каноэ — одни из самых древних видов лодок, их происхождение восходит к эпохе неолита. Эти одноствольные суда широко использовались на протяжении всей истории человечества, в том числе в римский период и позднее славянскими народами, которые часто использовали большие земляные каноэ для ведения войны.

Точный возраст этого конкретного каноэ до сих пор не определен. Выросткевич считает, что ему от 200 до 300 лет, возможно, оно относится к королевскому периоду истории Польши.

Ранее Фокус сообщал, что дайверы нашли затонувший корабль, наполненный старинным шампанским и фарфором. Томаш Стачура, руководитель группы дайверов, рассказал, что затонувший корабль доверху набит ящиками с шампанским, минеральной водой в глиняных бутылках и фарфором.

Также стало известно, что ученые нашли обломки корабля, загадочно исчезнувшего 55 лет назад. До сих пор местонахождение судна оставалось загадкой. Спустя годы австралийское научное агентство с помощью картографии морского дна обнаружило затонувший корабль.