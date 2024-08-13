Произведение искусства: самая дорогая в мире зажигалка стоит дороже, чем Ferrari (видео)

Принцесса Таня де Бурбон Парме, прямой потомок Людовика XIII, а также известный дизайнер, потратила 6 месяцев на работу с командой из 80 ремесленников. Ее работа была продана за 500 тысяч долларов.

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Зажигалка для сигар Louis XIII Fleur de Parme изготовлена из 400 граммов чистого золота и украшенная 152 сапфирами. Она была признана самой дорогой в мире. Об этом пишет Oddity Central.

Французский бренд класса люкс S.T. Dupont начал работу над созданием зажигалки Louis XIII Fleur de Parme по специальной просьбе Стивена Хунга, гонконгского миллиардера, увлекающегося французской историей. У клиента были очень специфические требования. Для этого надо было найти умелого дизайнера, который был бы хорошо знаком с французской культурой и историей. Принцесса Таня де Бурбон Парме, прямой потомок Людовика XIII, а также известный дизайнер, потратила шесть месяцев на работу с командой из 80 ремесленников, чтобы создать уникальное произведение искусства, достойное звания самой дорогой зажигалки для сигар в мире.

Зажигалка для сигар Louis XIII Fleur de Parme изготовлена из 400 граммов чистого золота и украшенная 152 сапфирами Фото: S.T. Dupont

Вдохновленная стилем ренессанс/барокко эпохи короля Людовика XIII, единственная в своем роде зажигалка LOUIS XIII Fleur de Parme выполнена в виде королевской золотой короны на декоративном основании. Она изготовлена из 400 граммов чистого золота и украшена 152 сапфирами общим весом 41 карат.

Представленная в 2013 году, LOUIS XIII Fleur de Parme вскоре была признана Книгой рекордов Гиннесса самой дорогой в мире сигарной зажигалкой, за которую покупатель заплатил 500 000 долларов. Спустя более десяти лет эта зажигалка по-прежнему остается самой дорогой в мире.

LOUIS XIII Fleur de Parme оказался настолько популярным среди коллекционеров предметов роскоши, что компания S.T. Dupont изготовила по меньшей мере 31 уменьшенную копию, которые, как сообщается, были проданы за 15 900 долларов каждая.

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