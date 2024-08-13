Витвір мистецтва: найдорожча у світі запальничка коштує дорожче, ніж Ferrari (відео)

Принцеса Таня де Бурбон Парме, прямий нащадок Людовика XIII, а також відомий дизайнер, витратила 6 місяців на роботу з командою з 80 ремісників. Її робота була продана за 500 тисяч доларів.

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Запальничка для сигар Louis XIII Fleur de Parme виготовлена з 400 грамів чистого золота і прикрашена 152 сапфірами. Вона була визнана найдорожчою у світі. Про це пише Oddity Central.

Французький бренд класу люкс S.T. Dupont почав роботу над створенням запальнички Louis XIII Fleur de Parme за спеціальним проханням Стівена Хунга, гонконзького мільярдера, який захоплюється французькою історією. У клієнта були дуже специфічні вимоги. Для цього треба було знайти вправного дизайнера, який був би добре знайомий із французькою культурою та історією. Принцеса Таня де Бурбон Парме, прямий нащадок Людовика XIII, а також відома дизайнерка, витратила шість місяців на роботу з командою з 80 ремісників, щоб створити унікальний витвір мистецтва, гідний звання найдорожчої запальнички для сигар у світі.

Запальничка для сигар Louis XIII Fleur de Parme виготовлена з 400 грамів чистого золота і прикрашена 152 сапфірами Фото: S.T. Dupont

Натхненна стилем ренесанс/бароко епохи короля Людовика XIII, єдина у своєму роді запальничка LOUIS XIII Fleur de Parme виконана у вигляді королівської золотої корони на декоративній основі. Вона виготовлена з 400 грамів чистого золота і прикрашена 152 сапфірами загальною вагою 41 карат.

Представлена 2013 року, LOUIS XIII Fleur de Parme незабаром була визнана Книгою рекордів Гіннесса найдорожчою у світі сигарною запальничкою, за яку покупець заплатив 500 000 доларів. Через понад десять років ця запальничка, як і раніше, залишається найдорожчою у світі.

LOUIS XIII Fleur de Parme виявився настільки популярним серед колекціонерів предметів розкоші, що компанія S.T. Dupont виготовила щонайменше 31 зменшену копію. Dupont виготовила щонайменше 31 зменшену копію, які, як повідомляється, були продані за 15 900 доларів кожна.

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