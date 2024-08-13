Адский отпуск: номер пары в 5-звездочном отеле затопило во время ливня (фото)

Пол Харрис требует вернуть половину суммы от стоимости путевки, но турагентство TUI пока предлагает выплатить лишь 400 фунтов стерлингов компенсации.

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Джен Паффетт и ее партнер Пол Харрис из Великобритании отправились в Мексику, чтобы отпраздновать 60-летие мужчины. Однако двухнедельный отпуск стоимостью 4 000 фунтов стерлингов (около 211 тыс. грн) неожиданно для них обоих превратился в настоящий кошмар, когда роскошный пятизвездочный отель Azul Beach Resort Riviera в Канкуне затопило в результате ливня. Туристы жалуются, что их могло убить током, пишет издание The Mirror.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что номер британской пары, расположенный на последнем этаже, полностью залит дождевой водой, которая течет даже из электрического вентилятора.

"Вы не можете контролировать погоду, но и не ожидаете, что вам понадобится зонтик в собственном номере. Проснулась ночью, чтобы сходить в туалет, и увидела, как вода течет через электрический вентилятор. Это опасно. Я поскользнулась и повредила плечо, и теперь мне нужна физиотерапия", — говорит Джен.

Отель Azul Beach Resort Riviera затопило после ливня Фото: Jam Press Vid

58-летний Ян, который работает фотографом, утверждает, что вода попала даже в их еду. Мужчина требует вернуть 2000 фунтов стерлингов (105 тыс. грн) от стоимости путевки, но турагентство TUI пока предлагает лишь 400 фунтов стерлингов (21 тыс. грн) компенсации.

"Это абсолютно неадекватно. Они должны вернуть половину суммы, чтобы мы забронировали другой отпуск, которым сможем насладиться, а не ждать, что нас будет бить током каждые пять минут", — разозлился Ян.

Представитель TUI позже отреагировал на этот инцидент, отметив, что агентство держит связь с пострадавшими клиентами, чтобы найти решение.

"Мы хотели бы принести искренние извинения за то, что произошло с господином Харрисом и госпожой Паффетт во время их недавнего путешествия в Мексику. Понимаем, что это не тот отдых, на который они надеялись, и не тот, который мы стремимся обеспечить для наших клиентов. К сожалению, тропические штормы привели к подтоплению коммунальных помещений с открытой крышей. Мы расследуем этот случай и ищем решение", — указано в заявлении.

Последствия потопа в отеле Azul Beach Resort Riviera Фото: Jam Press Vid Последствия потопа в отеле Azul Beach Resort Riviera Фото: Jam Press Vid

Напомним, ранее Фокус писал, что отпуск стоимостью около 3,5 тысячи евро, которого семейство из Эдинбурга (Шотландия) ждало в течение трех лет, неожиданно превратился в сплошной "черный день".

А вот семья Голтов из США пережила ужасный круиз на корабле Norwegian Cruise Lines's Norwegian Encore. Туристы должны были посетить шоу лесорубов на Аляске, однако на обратном пути оказались буквально в ловушке.