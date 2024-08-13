Пекельна відпустка: номер пари в 5-зірковому готелі затопило під час зливи (фото)

Пол Харріс вимагає повернути половину суми від вартості путівки, але турагентство TUI поки що пропонує виплатити лише 400 фунтів стерлінгів компенсації.

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Джен Паффетт та її партнер Пол Харріс з Великої Британії вирушили до Мексики, щоб відсвяткувати 60-річчя чоловіка. Однак двотижнева відпустка вартістю 4 000 фунтів стерлінгів (близько 211 тис. грн) несподівано для них обох перетворилась на справжній кошмар, коли розкішний п'ятизірковий готель Azul Beach Resort Riviera в Канкуні затопило внаслідок зливи. Туристи скаржаться, що їх могло вбити струмом, пише видання The Mirror.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що номер британської пари, розташований на останньому поверсі, повністю залитий дощовою водою, яка тече навіть з електричного вентилятора.

"Ви не можете контролювати погоду, але й не очікуєте, що вам знадобиться парасолька у власному номері. Прокинулася вночі, щоб сходити в туалет, й побачила, як вода тече через електричний вентилятор. Це небезпечно. Я послизнулася і пошкодила плече, тож тепер мені потрібна фізіотерапія", — каже Джен.

Готель Azul Beach Resort Riviera затопило після зливи Фото: Jam Press Vid

58-річний Ян, який працює фотографом, стверджує, що вода намочила навіть їхню їжу. Чоловік вимагає повернути 2000 фунтів стерлінгів (105 тис. грн) від вартості путівки, але турагентство TUI поки що пропонує лише 400 фунтів стерлінгів (21 тис. грн) компенсації.

"Це абсолютно неадекватно. Вони мають повернути половину суми, щоб ми забронювали іншу відпустку, якою зможемо насолодитися, а не чекати, що нас битиме струмом кожні п'ять хвилин", — розлютився Ян.

Представник TUI згодом відреагував на цей інцидент, зазначивши, що агентство тримає зв'язок з постраждалими клієнтами, щоб знайти рішення.

"Ми хотіли б щиро перепросити за те, що сталося з паном Гаррісом і пані Паффетт під час їхньої нещодавньої подорожі до Мексики. Розуміємо, що це не той відпочинок, на який вони сподівалися, і не той, який ми прагнемо забезпечити для наших клієнтів. На жаль, тропічні шторми призвели до підтоплення комунальних приміщень з відкритим дахом. Ми розслідуємо цей випадок й шукаємо рішення", — вказано у заяві.

Наслідки потопу в готелі Azul Beach Resort Riviera Фото: Jam Press Vid Наслідки потопу в готелі Azul Beach Resort Riviera Фото: Jam Press Vid

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відпустка вартістю близько 3,5 тисячі євро, на яку сімейство з Единбурга (Шотландія) чекало протягом трьох років, несподівано перетворилась на суцільний "чорний день".

А от родина Голтів зі США пережила жахливий круїз на кораблі Norwegian Cruise Lines's Norwegian Encore. Туристи мали відвідати шоу лісорубів на Алясці, однак на зворотному шляху опинилися буквально у пастці.