Редкий случай: во время ярмарки у фермера вылупился цыпленок с 4 лапами (фото)

Гэри Кааса сначала не заметил, что у птицы две пары лап. Цыпленок стал главной достопримечательностью на сельскохозяйственной выставке.

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У фермеров по фамилии Кааса из США из яйца вылупился цыпленок с четырьмя лапами. Об этом пишет Inform NNY.

На сельскохозяйственной выставке Mississippi Valley Fair в штате Айова на свет появился редкий цыпленок с четырьмя лапами. Издание отмечает, что подобное случается лишь в одном из десяти миллионов случаев. Сначала фермер Гэри Кааса не заметил, что у птицы две пары лап.

Цыпленок стал главной достопримечательностью ярмарки в долине Миссисипи.

"Он выглядел так, будто лежал поверх другого птенца, и как же я ошибался — у него было четыре ноги. Вы не увидите разницы между ним и остальными, пока не перевернете его. У него есть дополнительная пара ног сзади", — сказал фермер.

Сначала фермер Гэри Кааса не заметил, что у птицы две пары лап Фото: WHBF

Гэри и Мелоди Кааса вырастили цыплят на своей небольшой ферме в Давенпорте, штат Айова.

Кааса и его дочь-ветеринар считают, что цыпленок полностью здоров и никаких рисков для его жизни нет.

"Это будет здорово, мы планируем снова привезти его в следующем году и через год после этого, чтобы показать всем, как он растет и как все происходит", — рассказал Кааса.

Пока рано говорить о том, самец это или самка. Гэри Кааса говорит, что примерно через три недели он сможет определить это по узору на перьях. По его словам, тогда же они, возможно, решат дать ей имя — хотя, возможно, у них уже есть какие-то мысли по этому поводу.

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