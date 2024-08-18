"Это безумие": супруги обнаружили четверо овец на крыше своего дома (фото)

Кристен Джексон и ее муж Дэниел начали смеяться, когда заметили животных на своей крыше. По их словам, овцы и коровы и раньше бродили возле их жилья, но до этого они никогда находились так близко.

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28-летняя Кристен Джексон и 33-летний Дэниел Пейн лежали в постели у себя дома в Уитворте (Ланкашир, Англия), когда около 8 утра в четверг (15 августа) они услышали странный шум. Супруги вышли на улицу и обнаружили группу овец, бродящих по их крыше. Об этом пишет The Mirror.

Для супружеской пары животные, которые гуляли по крыше их дома, стали настоящим сюрпризом.

"Я работала дома, а у моего мужа был выходной, но я не спала и услышала шум на крыше. Я разбудила его и спросила: "Ты слышишь это?". Он ответил мне, что наверное это просто птицы. Поскольку рядом с нами лес, у нас много лесных голубей, и мы не в первый раз слышим их снаружи. Но я была уверена, что звук был намного тяжелее и продолжался какое-то время", — рассказала Кристен.

Желая узнать, что происходит, британка надела халат и вышла на улицу. Она была сильно удивлена, обнаружив на крыше четырех овец, которые "занимались своими делами".

"Я разразилась хохотом и побежала обратно в дом, чтобы первым делом схватить свой телефон. Мне просто необходимо было сделать фото, ведь никто мне не поверит. Я крикнула своему мужу, чтобы он вышел, и сказала, что он должен это увидеть. Я не сказала ему, что это было, поэтому, когда он вышел, я думаю, он решил, что я слишком остро реагирую на что-то. Он посмотрел на меня, не мог поверить и начал смеяться. Мы знали, как они забрались на крышу, но все равно это безумие", — сказала британка.

Увидев людей овцы быстро убежали в поле Фото: SWNS

Кристен, которая живет в доме, который она ремонтирует вместе с Дэниелом, с июня 2023 года, рассказала, что овцы и коровы и раньше бродили возле ее жилья, но до этого она никогда не видела их на крыше.

"Когда нас заметили, это напугало овец, так что, к счастью, они сразу же убрались с крыши и смогли вернуться на холм в сторону полей", — добавила Кристен.

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