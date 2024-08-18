"Це безумство": подружжя виявило четверо овець на даху свого будинку (фото)

Крістен Джексон та її чоловік Деніел почали сміятися, коли помітили тварин на своєму даху. За їхніми словами, вівці і корови і раніше бродили біля їхнього житла, але до цього вони ніколи не перебували так близько.

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28-річна Крістен Джексон і 33-річний Деніел Пейн лежали в ліжку у себе вдома у Вітворті (Ланкашир, Англія), коли близько 8 ранку в четвер (15 серпня) вони почули дивний шум. Подружжя вийшло на вулицю і виявило групу овець, які блукали по їхньому даху. Про це пише The Mirror.

Для подружньої пари тварини, які гуляли дахом їхнього будинку, стали справжнім сюрпризом.

"Я працювала вдома, а в мого чоловіка був вихідний, але я не спала і почула шум на даху. Я розбудила його і запитала: "Ти чуєш це?". Він відповів мені, що напевно це просто птахи. Оскільки поруч із нами ліс, у нас багато лісових голубів, і ми не вперше чуємо їх зовні. Але я була впевнена, що звук був набагато важчим і тривав якийсь час", — розповіла Крістен.

Бажаючи дізнатися, що відбувається, британка одягла халат і вийшла на вулицю. Вона була дуже здивована, виявивши на даху чотирьох овець, які "займалися своїми справами".

"Я вибухнула реготом і побігла назад у будинок, щоб насамперед схопити свій телефон. Мені просто необхідно було зробити фото, адже ніхто мені не повірить. Я крикнула своєму чоловікові, щоб він вийшов, і сказала, що він повинен це побачити. Я не сказала йому, що це було, тому, коли він вийшов, я думаю, він вирішив, що я занадто гостро реагую на щось. Він подивився на мене, не міг повірити й почав сміятися. Ми знали, як вони забралися на дах, але все одно це божевілля", — сказала британка.

Побачивши людей вівці швидко втекли в поле Фото: SWNS

Крістен, яка мешкає в будинку, який вона ремонтує разом із Деніелом, з червня 2023 року, розповіла, що вівці та корови й раніше бродили біля її житла, але до цього вона ніколи не бачила їх на даху.

"Коли нас помітили, це налякало овець, тож, на щастя, вони одразу ж забралися з даху і змогли повернутися на пагорб у бік полів", — додала Крістен.

Раніше Фокус повідомляв, що дуже хитрі чайки "крадуть" і розбивають телефони. Багато людей постраждали від нападу чайок. Деякі птахи вважають смартфони їжею, а інших приваблює їхній блиск і вони думають, що це комахи.

Також стало відомо, що в зоопарку стажиста випадково замкнули у вольєрі з трьома хижаками. Потерпілому дуже пощастило, що його не вбили або не покалічили небезпечні тварини. Керівництво зоопарку продовжує вести розслідування.