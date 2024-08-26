Люди напуганы: женщина обнаружила "жуткую" потайную комнату в доме 1897 года (фото)

Женщина отметила, что ее сын настаивал на несоответствии размеров чердака и остальной части дома, что наводило ее на мысль о скрытом помещении.

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Женщина обнаружила в своем доме потайную комнату, заметив что-то странное в обшивке шкафа наверху. Об этом сообщила пользовательница с ником satk98 на популярном форуме Reddit.

Женщина была поражена, обнаружив в своем 127-летнем доме потайную комнату. Одного многие пользователи соцсетей поспешили предостеречь ее от таинственного помещения.

"Я нашла эту комнату, спрятанную в моем доме в прошлом году. Единственный способ попасть в нее — снять обшивку в шкафу наверху. Я думаю, это так здорово! Мой дом был построен в 1897 году. Есть идеи, для чего могла использоваться эта комната?" — написала она.

Женщина также рассказала, что ее сын настаивал на несоответствии размеров чердака и остальной части дома, что наводило на мысль о скрытом помещении.

Пользователи соцсетей попытались помочь женщине узнать, зачем нужна была потайная комната Фото: Reddit Женщина нашла в 127-летнем доме потайную комнату Фото: Reddit

Однако необычная находка напугала многих пользователей форума, некоторые из них просили владельцев дома поскорее переехать.

"Комната для убийств, бегите", "Есть много людей, которые скажут, что нужно оставить все как есть. Почувствовали ли вы какие-нибудь изменения в доме после ее открытия?", "Не зная точного местоположения, трудно точно определить его назначение", "Но я думаю, что такая комната была бы похожа на тайные комнаты, созданные во время Революционной войны (за 100 лет до постройки вашего дома), а также Гражданской войны; это совпадает по датам. Ведь те тайные комнаты использовались в основном для того, чтобы прятать ценности и хранить продукты, чтобы враги не смогли их конфисковать или разграбить", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.

Также стало известно, что женщина поразила людей "гениальными" идеями косметического ремонта. Она показала, как с помощью небольших изменений сделать свое жилье намного уютнее. Люди были поражены тем, как сильно они повлияли на общую обстановку в доме.