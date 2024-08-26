Люди налякані: жінка виявила "моторошну" потаємну кімнату в будинку 1897 року (фото)

Жінка зазначила, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини будинку, що наводило її на думку про приховане приміщення.

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Жінка виявила у своєму будинку потаємну кімнату, помітивши щось дивне в обшивці шафи нагорі. Про це повідомила користувачка з ніком satk98 на популярному форумі Reddit.

Жінка була вражена, виявивши у своєму 127-річному будинку потаємну кімнату. Одного багато користувачів соцмереж поспішили застерегти її від таємничого приміщення.

"Я знайшла цю кімнату, заховану в моєму будинку минулого року. Єдиний спосіб потрапити в неї — зняти обшивку в шафі нагорі. Я думаю, це так здорово! Мій будинок був побудований у 1897 році. Є ідеї, для чого могла використовуватися ця кімната?" — написала вона.

Жінка також розповіла, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини будинку, що наводило на думку про приховане приміщення.

Користувачі соцмереж спробували допомогти жінці дізнатися, навіщо потрібна була потайна кімната Фото: Reddit Жінка знайшла у 127-річному будинку потаємну кімнату Фото: Reddit

Однак незвичайна знахідка налякала багатьох користувачів форуму, деякі з них просили власників будинку скоріше переїхати.

"Кімната для вбивств, біжіть", "Є багато людей, які скажуть, що потрібно залишити все як є. Чи відчули ви якісь зміни в будинку після її відкриття?", "Не знаючи точного місця розташування, важко точно визначити її призначення", "Але я думаю, що така кімната була б схожою на таємні кімнати, створені під час Революційної війни (за 100 років до спорудження вашого будинку), а також Громадянської війни; це збігається за датами. Адже ті таємні кімнати використовували здебільшого для того, щоб ховати цінності та зберігати продукти, щоб вороги не змогли їх конфіскувати або розграбувати", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один з ключових атрибутів житла, який був перероблений відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.

Також стало відомо, що жінка вразила людей "геніальними" ідеями косметичного ремонту. Вона показала, як за допомогою невеликих змін зробити своє житло набагато затишнішим. Люди були вражені тим, як сильно вони вплинули на загальну обстановку в будинку.