Мужчина сорвал джекпот в $2,6 млн с помощью номера бывшей жены (фото)

Кевин Коннор выбирал одни и те же цифры на протяжении 30 лет, пока они не принесли ему победу в лотерее. Мужчина потратит часть денег на образование детей и на покупку новых носков для себя.

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Кевин Коннор из Лестера, штат Массачусетс (США) выиграл в лотерею джекпот в размере 2,64 миллиона долларов, используя один и тот же набор цифр — номер телефона бывшей жены — для игры в Megabucks на протяжении 30 лет. Об этом пишет UPI.

Американец рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса, что на билете Megabucks были те же самые номера, которые он использовал в течение последних 30 лет.

По его словам, некоторые из цифр были номером стационарного телефона его жены, когда они только начали встречаться.

Коннор узнал о своей удаче, когда вместе с семьей гостил в штате Мэн.

"Я проснулся в воскресенье утром, взял телефон, зашел в приложение и поехал на своем джипе, чтобы взять билет и убедиться, что у меня совпали все цифры", — сказал он.

Коннор сказал, что его выигрыш пойдет на образование его детей и на покупку новых носков для себя Фото: Massachusetts State Lottery

Коннор сказал, что его выигрыш пойдет на образование его детей и на покупку новых носков для себя.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина рассказал о трудностях в семье после победы в лотерее. Победитель лотереи поделился подробностями личной жизни, которая оказалась гораздо труднее, чем он думал. Многие люди поспеши поддержать мужчину в соцсетях.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.