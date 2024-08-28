Чоловік зірвав джекпот у $2,6 млн за допомогою номера колишньої дружини (фото)

Кевін Коннор вибирав одні й ті самі цифри впродовж 30 років, поки вони не принесли йому перемогу в лотереї. Чоловік витратить частину грошей на освіту дітей і на купівлю нових шкарпеток для себе.

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Кевін Коннор із Лестера, штат Массачусетс (США) виграв у лотерею джекпот у розмірі 2,64 мільйона доларів, використовуючи один і той самий набір цифр — номер телефону колишньої дружини — для гри в Megabucks протягом 30 років. Про це пише UPI.

Американець розповів представникам державної лотереї Массачусетса, що на білеті Megabucks були ті самі номери, які він використовував протягом останніх 30 років.

За його словами, деякі з цифр були номером стаціонарного телефону його дружини, коли вони тільки почали зустрічатися.

Коннор дізнався про свою удачу, коли разом із сім'єю гостював у штаті Мен.

"Я прокинувся в неділю вранці, взяв телефон, зайшов у застосунок і поїхав на своєму джипі, щоб узяти квиток і переконатися, що в мене збіглися всі цифри", — сказав він.

Коннор сказав, що його виграш піде на освіту його дітей і на купівлю нових шкарпеток для себе Фото: Massachusetts State Lottery

Коннор сказав, що його виграш піде на освіту його дітей і на купівлю нових шкарпеток для себе.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік розповів про труднощі в сім'ї після перемоги в лотереї. Переможець лотереї поділився подробицями особистого життя, яке виявилося набагато важчим, ніж він думав. Багато людей поспіши підтримати чоловіка в соцмережах.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.