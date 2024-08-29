Блогер попытался отсканировать банкноту и сделал ошеломляющее открытие (видео)

Британец попытался сделать копию денег с помощью своего домашнего принтера. Однако техника просто отказалась делать "дубликат".

Related video

Представьте себе мир, в котором можно было бы просто напечатать денег сколько угодно. Было бы очень удобно, если бы мы все могли просто добавлять несколько двадцаток в свой кошелек, когда у нас заканчиваются деньги, пишет издание Mirror, отмечая, что экономисты, конечно, будут в ярости от такой идеи, объясняя, как работает инфляция и рассказывая, что все "не так просто".

Однако выпускник экономического факультета и видеоблогер Арун Майни, показал, что на самом деле произойдет, если человек решит реализовать идею скопировать банкноту.

"Там буквально просто написано: "Оригинал не может быть скопирован", — говорит блогер, безуспешно пытаясь отсканировать и долларовую купюру, и британский фунт.

Но когда он пытается сделать копию купюры от настольной игры "Монополия" — принтер сдается.

"На этой фунтовой купюре на самом деле скрыт очень специфический узор, известный как созвездие Эвриона из-за сходства с созвездием Ориона", — говорит экономист-блогер.

Он утверждает, что каждый сканер призван распознавать именно этот узор, чтобы не позволить скопировать деньги. Такой узор есть на фунтах, евро и долларах.

"Японская иена — это просто безумие. Эти ребята на самом деле прячут узор в цветах на банкноте", — добавил Арун Майни.

Тысячи комментаторов поспешили поделиться своими мыслями, причем многие из них ранее совершенно не знали о скрытой функции.

"Уровень безопасности банкнот, честно говоря, безумен", — написал один человек.

"Мой принтер копирует только часть купюры и останавливается", — поделился наблюдением другой.

Однако нашлись и те, кто думает, как обмануть "систему", например попробовать отключить Wi-Fi.

"А что если вместо этого отправить его по факсу самому себе?", — задается вопросом комментатор.

В то же время, как предупреждают потенциальных "фальшивомонетчиков" сведущие люди, некоторые принтеры, подключенные к интернету, оповещают власти.

Напомним, в итальянском Неаполе полиция взяла штурмом, вероятно, одну из крупнейших в Европе фабрик по печати фальшивых денег. Следователи изъяли 31 цифровой принтер, а также готовую "продукцию" номиналом три миллиона евро.

Также Фокус писал, что американец сдал властям 63 пистолета, распечатанных на 3D-принтере, таким образом заработав более $3000 по программе выкупа личного оружия.