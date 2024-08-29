Блогер спробував відсканувати банкноту і зробив приголомшливе відкриття (відео)

Британець спробував зробити копію грошей за допомогою свого домашнього принтера. Однак техніка просто відмовилася робити "дублікат".

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Уявіть собі світ, у якому можна було б просто надрукувати грошей скільки завгодно. Було б дуже зручно, якби ми всі могли просто додавати кілька двадцяток у свій гаманець, коли в нас закінчуються гроші, пише видання Mirror, зазначаючи, що економісти, звісно, будуть розлючені такою ідеєю, пояснюючи, як працює інфляція та розповідаючи, що все "не так просто".

Однак випускник економічного факультету і відеоблогер Арун Майні показав, що насправді станеться, якщо людина вирішить реалізувати ідею скопіювати банкноту.

"Там буквально просто написано: "Оригінал не може бути скопійований", — каже блогер, безуспішно намагаючись відсканувати і доларову купюру, і британський фунт.

Але коли він намагається зробити копію купюри від настільної гри "Монополія" — принтер здається.

"На цій фунтовій купюрі насправді прихований дуже специфічний візерунок, відомий як сузір'я Евріона через схожість із сузір'ям Оріона", — каже економіст-блогер.

Він стверджує, що кожен сканер покликаний розпізнавати саме цей візерунок, щоб не дати змоги скопіювати гроші. Такий візерунок є на фунтах, євро і доларах.

"Японська єна — це просто божевілля. Ці хлопці насправді ховають візерунок у кольорах на банкноті", — додав Арун Майні.

Тисячі коментаторів поспішили поділитися своїми думками, причому багато хто з них раніше абсолютно не знав про приховану функцію.

"Рівень безпеки банкнот, чесно кажучи, божевільний", — написала одна людина.

"Мій принтер копіює тільки частину купюри і зупиняється", — поділився спостереженням інший.

Однак знайшлися й ті, хто думає, як обдурити "систему", наприклад, спробувати відключити Wi-Fi.

"А що якщо замість цього надіслати його факсом самому собі?", — задається питанням коментатор.

Водночас, як попереджають потенційних "фальшивомонетників" обізнані люди, деякі принтери, під'єднані до інтернету, сповіщають владу.

Нагадаємо, в італійському Неаполі поліція взяла штурмом, імовірно, одну з найбільших у Європі фабрик із друку фальшивих грошей. Слідчі вилучили 31 цифровий принтер, а також готову "продукцію" номіналом три мільйони євро.

Також Фокус писав, що американець здав владі 63 пістолети, роздруковані на 3D-принтері, у такий спосіб заробивши понад $3000 за програмою викупу особистої зброї.