Красавец решил кардинально поменять стрижку: теперь его просят вернуть все обратно

Когда люди увидели новую внешность мужчины в Instagram, то преимущественно были разочарованы, признавшись, что раньше он выглядел значительно лучше.

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Клиент известного в Instagram парикмахера Али Чаера, на которого подписались 303 тысяч пользователей сети, удивил своим решением кардинально изменить прическу. Трансформация его имиджа, как неожиданно выяснилось, понравилась далеко не всем. Некоторые пользователи в комментариях попросили красавца вернуть все, как было раньше.

В новом видео Али Чаер показал работу, которую он проделал для одного из своих клиентов. Мужчина, имя которого не разглашается, пришел в салон с каштановыми кудрявыми прядями, а вышел почти полностью выбритым.

Когда люди увидели новую внешность красавца в Instagram, то преимущественно были разочарованы, признавшись, что раньше молодой человек выглядел значительно лучше.

"Он уйдет в морскую пехоту или в тюрьму?";

"Самая большая ошибка";

"У тебя была отличная шевелюра, за которую большинство мужчин готовы были бы умереть! И вы ее отрезали? Зачем?".

Хотя нашлись и те, кому новый образ понравился.

"Хорошая работа";

"Если кто-то горячий, то как ни крути, он все равно горячий";

"Был и остался красавцем".

Кстати, Али часто показывает результаты своей работы в Instagram, где он может похвастаться огромным количеством подписчиков. Но это далеко не единственный парикмахер, попавший в заголовки таблоидов за последние недели.

В частности, ранее Фокус писал, что полысевший мужчина стал настоящей звездой социальных сетей после того, как парикмахер сделал ему красивую прическу, благодаря которой он выглядит значительно моложе и аккуратнее. Пользователи сети похвалили мастера за профессиональную работу и засыпали комплиментами.

Также мы рассказывали о 21-летнем парне, который решил сделать для своей любимой интересный подарок. После того как пара разлучилась на время, он кардинально изменил свою прическу, чем поразил и свою любимую, и огромную аудиторию пользователей TikTok. Его видео быстро ворвалось в тренды социальной сети, собрав более 5500 предпочтений и множество комментариев.