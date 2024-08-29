Красень наважився кардинально змінити стрижку: тепер його просять повернути все назад

Коли люди побачили нову зовнішність чоловіка в Instagram, то переважно були розчаровані, зізнавшись, що раніше він мав значно кращий вигляд.

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Клієнт відомого в Instagram перукаря Алі Чаера, на якого підписалися 303 тисячі користувачів мережі, здивував своїм рішенням кардинально змінити зачіску. Трансформація його іміджу, як несподівано з’ясувалося, сподобалась далеко не усім. Дехто з юзерів у коментарях попросив красеня повернути все, як було раніше.

У новому відео Алі Чаер показав роботу, яку він виконав для одного зі своїх клієнтів. Чоловік, ім’я якого не розголошується, прийшов до салону з каштановими кучерявими пасмами, а вийшов майже повністю поголений.

Коли люди побачили нову зовнішність красеня в Instagram, то переважно були розчаровані, зізнавшись, що раніше молодий чоловік мав значно кращий вигляд.

"Він піде в морську піхоту чи до в'язниці?";

"Найбільша помилка";

"У тебе була чудова шевелюра, за яку більшість чоловіків готові були б померти! І ви її відрізали? Навіщо?".

Хоча знайшлись й ті, кому новий образ сподобався.

"Гарна робота";

"Коли хтось гарячий, то як не крути, він все одно гарячий";

"Був і залишився красенем".

До речі, Алі часто хизується результатами своєї роботи в Instagram, де він може похвалитися величезною кількістю підписників. Але це далеко не єдиний перукар, який потрапив у заголовки таблоїдів за останні тижні.

Зокрема, раніше Фокус писав, що полисілий чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж після того, як перукар зробив йому красиву зачіску, завдяки якій він має значно молодший та акуратніший вигляд. Користувачі мережі похвалили майстра за професійну роботу та засипали його компліментами.

Також ми розповідали про 21-річного хлопця, який вирішив зробити для своєї коханої цікавий подарунок. Після того, як пара розлучилась на деякий час, він кардинально змінив свою зачіску, чим вразив і свою кохану, і величезну аудиторію користувачів TikTok. Його відео швидко увірвалось у тренди соціальної мережі, зібравши понад 5500 вподобань та безліч коментарів.