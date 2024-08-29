Когда ритуалы не помогли: у целителя из Уганды дома обнаружили 24 человеческих черепа (фото)

Мужчину задержали и предъявят обвинения по угандийскому Закону о предотвращении и запрете человеческих жертв. Ему грозит пожизненное заключение.

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У целителя из Уганды, проживающего в пригороде столицы Кампала, обнаружили 24 человеческих черепа. Полиция не исключает, что он занимался жертвоприношением. Об этом пишет BBC.

Мужчину задержали, а в полиции Уганды говорят, что задержанному Дамулиру Годфри будет предъявлено обвинение по угандийскому Закону о предотвращении и запрете человеческих жертв, и ему грозит пожизненное заключение.

В доме и во дворе целителя также нашли кости и кожу разных животных, в частности обезьян и чьи-то вещи. Полиция продолжает обыскивать место в надежде найти еще человеческие останки.

Подозреваемый Дамулира Годфри называет себя традиционным целителем и травником. При этом угандийская ассоциация традиционных целителей не признает его.

В 50-миллионной Уганде около 84% жителей считают себя христианами, а остальные мусульманами.

Впрочем, есть определенная часть населения, которая верит и местные верования и практики, в частности, даже и такие, как человеческое жертвоприношение.

"Человеческая жертва считается сильнейшим средством и применяется, когда остальные ритуалы не помогли, например, выпросить у богов богатство или навести сглашение на врага. Жертвами часто становятся дети; в каких-то случаях жертву калечат, отрезая части тела, в которых убивают", — пишет издание. .

Не так давно в Уганде полиция нашла место жертвоприношения с 17 человеческими черепами. Оно оказалось всего в 40 километрах от столицы.

Напомним, что в Турции толпа мужчин едва не убила знахаря из-за "голых" сеансов с их женами. Целитель обещал клиенткам наладить их браки, а для этого просил их раздеваться и касался их в разных местах.