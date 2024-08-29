Коли ритуали не допомогли: у цілителя з Уганди вдома знайшли 24 людські черепи (фото)

Чоловіка затримали і висунуть звинувачення за угандійським Законом про запобігання та заборону людських жертв. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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У цілителя з Уганди, який мешкає в передмісті столиці Кампала, знайшли 24 людські черепи. Поліція не виключає, що він займався жертвоприношенням. Про це пише ВВС.

Чоловіка затримали, а у поліції Уганди кажуть, що затриманому Дамуліру Годфрі буде пред'явлено звинувачення за угандійським Законом про запобігання та заборону людських жертв, і йому загрожує довічне ув'язнення.

В будинку та на подвір'ї цілителя також знайшли кістки та шкіру різних тварин, зокрема, мавп і чиїсь речі. Поліція продовжує обшукувати місце, сподіваючись знайти ще людські останки.

Підозрюваний Дамуліра Годфрі називає себе традиційним цілителем і травником. При цьому угандійська Асоціація традиційних цілителів не визнає його.

У 50-мільйонній Уганді близько 84% жителів вважають себе християнами, а решта — мусульманами.

Втім, разом із тим, є певна частина населення, яка вірить і місцеві вірування та практики, зокрема, навіть і такі, як людське жертвопринесення.

"Людська жертва вважається найсильнішим засобом і застосовується, коли решта ритуалів не допомогла, наприклад, випросити у богів багатство або навести зурочення на ворога. Жертвами часто стають діти; у якихось випадках жертву калічать, відрізаючи частини тіла, у якихось убивають", — пише видання.

Не так давно в Уганді поліція знайшла місце жертвопринесення з 17 людськими черепами. Воно виявилося лише за 40 кілометрів від столиці.

Нагадаємо, що в Туреччині натовп чоловіків ледь не вбив знахаря через "голі" сеанси з їхніми дружинами. Цілитель обіцяв клієнткам налагодити їхні шлюби, а для цього просив їх роздягатися і торкався їх в різних місцях.